Опубликованы фото уникального природного явления в небе над Нижним Новгородом Общество

Фото: Ольга Молева / Нижегородский планетарий

Уникальное природное явление — серебристые облака — заметили в небе над Нижним Новгородом в ночь на 21 июня. Завораживающими кадрами поделился городской планетарий имени Гречко.

Специалисты рассказали, что серебристые облака формируются в мезосфере — верхнем слое атмосферы и состоят из мельчайших кристалликов водяного льда. Они, в свою очередь, образуются на частицах метеорной пыли.

Облака располагаются настолько высоко, что даже после захода Солнца для наблюдателя на поверхности Земли продолжают освещаться его лучами. Рассеивая солнечный свет, они приобретают характерный серебристый оттенок.

На этом фото отчетливо заметна разница между обычными тропосферными облаками, выглядящими темными, и более высокими мезосферными серебристыми. Яркая звезда, заметная на светлом фоне — Капелла.

Ранее мы сообщали о том, что мощная магнитная буря накроет Нижегородскую область в конце июня.