ХК "Торпедо" начал новый сезон КХЛ с поражения Спорт

Фото: с сайта ХК "Торпедо"

ХК "Торпедо" начал новый сезон КХЛ с поражения. Как сообщается на сайте хоккейного клуба, в стартовом матче регулярного чемпионата КХЛ 2 сентября 2019 года "Торпедо" в упорной борьбе уступило московскому "Динамо" со счетом 2:3 (1:2, 0:1, 1:0).

Уже через две минуты после старта матча торпедовцы получили возможность играть в большинстве, а еще через 30 секунд забросили свою первую шайбу в новом сезоне - отличился Джордан Шредер. "Динамо" практически сразу ответило точным выпадом Вадима Шипачева. Затем последовал продолжительный игровой отрезок, в течение которого динамовцы практически без остановки играли в большинстве. Итогом стал гол Андре Петерссона.

Во втором периоде инициативой владели нижегородцы. Впрочем, Иван Бочаровпосле первой шайбы в свои ворота поймал кураж и отражал все броски. Хозяева действовали на контратаках и при игре в меньшинстве им удалось увеличить преимущество (отличился Вячеслав Кулёмин).

В третьем периоде "Торпедо" прижало "бело-голубых" к воротам, но несмотря на многочисленные моменты, забросить удалось лишь однажды - благодаря пушечному выстрелу Чарлза Геноуэя. Все попытки сравнять счет были тщетны - Иван Бочаров творил чудеса и больше не ошибался.

"Это была неплохая игра и для нас, и для "Динамо". Боевитая, упорная, с итоговой разницей в одну шайбу. Хочется взять из нее только хорошее и с уверенностью в своих силах двигаться дальше. Что помешало одержать победу? Недостаточная реализация моментов, а также допущенные ошибки. Вполне возможно, что в некоторых моментах сказалась доля волнения: все-таки, это была первая официальная игра в сезоне. Тренерский штаб поможет нам в работе над недочетами, и мы приложим максимум усилий, чтобы добиться успеха в ближайшем матче", - поделился впечатлениями от первого матча нападающий "Торпедо" Дамир Жафяров.

Добавим, что 3 сентября в 10:00 на сайте "Торпедо" стартовала продажа билетов на сентябрьскую серию домашних игр "Торпедо" в рамках двенадцатого сезона чемпионата КХЛ.

Соперниками нижегородцев будут: ЦСКА (11 сентября), "Йокерит" (13 сентября), "Авангард" (15 сентября), "Нефтехимик" (17 сентября), Динамо Минск (24 сентября), ЦСКА (27 сентября) и "Сочи" (29 сентября).