Последние новости рубрики Бизнес
03 сентября 2019 13:29  [120] Нижегородского разработчика и строителя судов просят признать банкротом
03 сентября 2019 13:08  [106] ВТБ запускает продажи ипотечных кредитов в Саровбизнесбанке
03 сентября 2019 10:26  [232] Нижегородец заработал 3,2 млн рублей на несуществующих турпутевках
02 сентября 2019 16:11  [667] Ни денег, ни товара: нижегородское предприятие перечислило более 10 млн рублей китайскому контрагенту
02 сентября 2019 15:35  [374] Делегация АПЗ презентовала на МАКСе ряд новинок и провела ряд переговоров
02 сентября 2019 12:11  [350] "В регионе есть большой задел для развития социального предпринимательства", - Глеб Никитин
02 сентября 2019 11:42  [383] "Гидромаш" вошел в число 100 лучших предприятий России
02 сентября 2019 11:18  [379] Банк "Открытие" предлагает повышенную ставку по счету "Моя копилка" держателям Opencard
01 сентября 2019 12:32  [489] Бесплатный обучающий курс проведут начинающим предпринимателям Нижегородской области
30 августа 2019 17:41  [516] Альфа-Банк и "Руслайн" подписали соглашение о сотрудничестве
Бизнес

Нижегородского разработчика и строителя судов просят признать банкротом

03 сентября 2019 13:29  [120] Бизнес

Фото: НИА Нижний Новгород

ФНС России обратилась в арбитражный суд Нижегородской области с исковым заявлением о признании банкротом нижегородское ООО "Инновационный межотраслевой инженерный центр" (НПК ИМИЦ). Об этом сообщается в картотеке арбитражного суда.

Иск подан 2 сентября текущего года, дата рассмотрения пока не назначена. Сумма требований ФНС составляет 3,9 млн рублей.

Инновационный межотраслевой инженерный центр создан в 2016 году и специализируется на разработке и строительстве судов, в том числе судов на воздушной подушке. На сайте центра сообщается, что строительство судов ведется в Нижнем Новгороде и производственные мощности организации предусматривают выпуск до 100 судов в год.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph