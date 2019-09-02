Нижегородского разработчика и строителя судов просят признать банкротом Бизнес

Фото: НИА Нижний Новгород

ФНС России обратилась в арбитражный суд Нижегородской области с исковым заявлением о признании банкротом нижегородское ООО "Инновационный межотраслевой инженерный центр" (НПК ИМИЦ). Об этом сообщается в картотеке арбитражного суда.

Иск подан 2 сентября текущего года, дата рассмотрения пока не назначена. Сумма требований ФНС составляет 3,9 млн рублей.

Инновационный межотраслевой инженерный центр создан в 2016 году и специализируется на разработке и строительстве судов, в том числе судов на воздушной подушке. На сайте центра сообщается, что строительство судов ведется в Нижнем Новгороде и производственные мощности организации предусматривают выпуск до 100 судов в год.