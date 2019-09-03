Оппозиционные парламентские партии не обладают серьезным кадровым ресурсом, - Евгений Семенов Политика

Оппозиционные парламентские партии по итогам муниципальных выборов с начала 2019 года в очередной раз продемонстрировали, что не обладают серьезным кадровым ресурсом. Об этом заявил руководитель Нижегородского филиала ФоРГО Евгений Семенов, анализируя итоги исследования, проведенного Фондом по результатам муниципальных выборов состоявшихся в РФ с января по август 2019 года.

Как отметил руководитель Нижегородского филиала ФоРГО, доклад "Муниципальные выборы в 2019 году: результаты и тенденции (январь-август 2019)" был подготовлен Фондом развития гражданского общества и согласно исследованию "прошедшие выборы выявили новую тенденцию"

Всего за восемь месяцев с начала года в России прошла 401 избирательная кампания в 59 субъектах. В результате были избраны 1540 депутатов и руководителей разных уровней: шесть глав муниципальных районов и городских округов и 85 глав поселений, а также 178 депутатов органов МСУ муниципальных районов и городских округов и 1271 депутат органов МСУ поселений.

По данным аналитиков Фонда, партия "Единая Россия" получила больше всего мандатов в органах местного самоуправления районов, городских округов и сельских поселений, и именно ее представители чаще всего побеждали на выборах руководителей муниципальных районов, городских округов и поселений.

По словам собеседника агентства, прошедшие выборы выявили новую тенденцию. Вместо парламентских партий на втором по результатам месте оказались самовыдвиженцы, получившие на выборах депутатов органов МСУ муниципальных районов и городских округов 10,11%, а на выборах депутатов органов МСУ поселений – 13,14% мест из общего числа мандатов.

Представительство в органах местного самоуправления по итогам выборов получили также КПРФ, ЛДПР, "Справедливая Россия", партия "Зеленые", Российская партия пенсионеров за социальную справедливость, партия Социальной защиты, "Гражданская платформа" и партия "Коммунисты России". Однако ни одна из этих партий не показала значительной активности, а по своим результатам не приблизилась к "Единой России", которая получила свыше 73% мест.

"Главный вывод по результатам муниципальных кампаний первого полугодия, заключается в том, что "Единая Россия" по-прежнему является ключевым элементом политической инфраструктуры", - отметил глава ФоРГО Константин Костин

Как отметил эксперт, "партия эффективно решает задачу политического представительства граждан в органах власти всех уровней в общенациональном масштабе". "Различные тактические решения по использованию партийного бренда, колебания рейтинга, обсуждение формата выборов и прочие обстоятельства нисколько не умаляют тот факт, что, когда речь идет о формировании представительной власти, "Единая Россия" является главной политической точкой сборки путинского большинства", - пояснил Константин Костин.

Руководитель Нижегородского филиала ФоРГО Евгений Семенов в свою очередь заметил, что "оппозиционные парламентские партии в очередной раз продемонстрировали, что не обладают серьезным кадровым ресурсом".

"Даже на муниципальном уровне они не могут выставить значительного количества кандидатов, не говоря уже о конкуретноспособности этих кандидатов. К сожалению, не приходится говорить о способности партий, тем более малых партий, создавать достойные плацдармы на уровне МСУ. Недооценка значимости этого уровня партиями-аутсайдерами приводит к тому, что они не в состоянии самостоятельно преодолеть муниципальный фильтр на выборах губернаторов, и вынуждены "договариваться" с "Единой Россией", - подытожил собеседник агентства.