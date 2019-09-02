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Общество

Определены новые призеры акции "Электронный счет – в вашу пользу!"

03 сентября 2019 15:59  [104] Общество

ПАО "ТНС энерго НН" определило очередную десятку призеров акции "Электронный счет – в вашу пользу!". Из 5819 клиентов компании, подключивших "Электронную квитанцию" в августе 2019 года, по специальной методике было отобрано 10 выигрышных лицевых счетов: 529042005098, 522031115679, 527081021526, 528052007260, 522041025825, 522061024417, 522052007810, 521071004190, 522021011184 и 522011002000.

На вышеуказанные лицевые счета компанией будет перечислено по 500 рублей в счет будущей оплаты электроэнергии.

Для получения призовых денег владельцы указанных лицевых счетов должны подписать договор дарения в любом клиентском центре ПАО "ТНС энерго НН" (адреса клиентских центров находятся здесь).

Отметим, что данные победители акции "Электронный счет – в вашу пользу!" смогут претендовать и на другие денежные призы, которые будут распределяться между участниками акции в течение 2019 года.

Подробнее ознакомиться с условиями проведения акции "Электронный счет – в вашу пользу!" можно на сайте ПАО "ТНС энерго НН".

Всего с начала действия акции (с 1 апреля 2019 года) обладателями денежных призов стали 60 клиентов ПАО "ТНС энерго НН": из них 50 участников акции выиграли по 500 рублей, 10 человек – по 1 тысяче рублей.

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