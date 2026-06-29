От ДТП до утоплений: почему алкоголь остается одной из главных причин смертности Общество

С 30 июня по 6 июля в России проходит Неделя, направленная на снижение смертности от внешних причин. Речь идет о случаях, которые чаще всего можно предотвратить: дорожно-транспортных происшествиях, утоплениях, падениях, отравлениях, пожарах и других трагедиях.

Как отмечает главный врач Нижегородского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Наталья Савицкая, одну из ключевых ролей в таких происшествиях по-прежнему играет алкоголь.

Миллионы смертей ежегодно

По данным Всемирной организации здравоохранения за 2024−2025 годы, последствия употребления алкоголя ежегодно становятся причиной смерти 2,6 млн человек. Это около 4,7% всех случаев смерти в мире.

Значительная часть этих смертей связана с заболеваниями, развитие которых провоцирует злоупотребление спиртным. По словам Натальи Савицкой, ежегодно около 1,6 млн человек умирают от неинфекционных заболеваний, связанных с употреблением алкоголя, включая цирроз печени, сердечно-сосудистые патологии и онкологические заболевания.

Еще 474 тысячи смертей приходится на инфаркты и инсульты, развившиеся на фоне длительного употребления спиртного. Около 401 тысячи человек ежегодно погибают от онкологических заболеваний, среди которых рак пищевода, печени, молочной железы и толстого кишечника.

Кроме того, порядка 400 тысяч смертей связаны с травмами, полученными в результате дорожно-транспортных происшествий, утоплений, падений и насилия.

Почему алкоголь делает человека уязвимым

Специалисты подчеркивают, что опасность алкоголя заключается не только в риске отравления. Под его воздействием меняется поведение человека, что существенно повышает вероятность несчастных случаев.

Алкоголь снижает способность критически оценивать ситуацию и принимать взвешенные решения. Человек становится более склонным к рискованным поступкам, переоценивает собственные возможности и хуже контролирует свои действия.

Одновременно замедляется скорость реакции, что особенно опасно при управлении автомобилем, работе с техникой и нахождении рядом с потенциально опасными объектами.

Еще одним последствием становится нарушение координации движений. В результате возрастает риск падений, бытовых травм, ожогов и несчастных случаев на производстве.

По словам Натальи Савицкой, употребление алкоголя также может усиливать агрессию и конфликтность, повышая вероятность драк, бытового насилия и других противоправных действий.

В тяжелых случаях опьянение сопровождается сонливостью или потерей сознания. В таких ситуациях возрастает риск удушья рвотными массами, переохлаждения или гибели в результате пожара из-за непотушенной сигареты.

Какие трагедии чаще всего связаны с алкоголем

По данным специалистов, наиболее распространенными сценариями смертельных происшествий, связанных с употреблением спиртного, остаются дорожно-транспортные происшествия, падения с высоты и на скользких поверхностях, ожоги и пожары.

Серьезную опасность представляют и утопления. Находясь в состоянии опьянения, человек может неправильно оценить свои силы, потерять ориентацию в воде или проигнорировать меры безопасности.

Кроме того, алкоголь нередко становится сопутствующим фактором при насильственных преступлениях, тяжелых отравлениях и суицидальных действиях.

Особая группа риска — молодежь

Как отмечает Наталья Савицкая, особенно уязвимы перед последствиями употребления алкоголя подростки и молодые люди.

Для этой возрастной группы характерно эпизодическое употребление больших доз спиртного за короткий промежуток времени. В состоянии опьянения молодые люди чаще идут на риск: садятся за руль, купаются в запрещенных местах, участвуют в опасных развлечениях и экстремальных действиях.

При этом алкоголь оказывает негативное влияние на развитие мозга, память и способность к обучению.

Последствия касаются не только самого человека

Медики обращают внимание, что злоупотребление алкоголем представляет угрозу не только для самого употребляющего.

Нетрезвый водитель ставит под угрозу жизнь пассажиров и других участников дорожного движения. Агрессивное поведение в состоянии опьянения может привести к травмам окружающих, а члены семьи нередко становятся жертвами бытовых конфликтов и насилия.

Таким образом, последствия алкогольной зависимости выходят далеко за рамки личной проблемы и затрагивают общество в целом.

Что помогает снижать смертность

Для сокращения числа трагедий применяется комплекс мер на государственном уровне. Среди них — ограничения на продажу алкоголя, повышение акцизов, ужесточение ответственности за управление транспортом в состоянии опьянения и запрет рекламы спиртного.

Большое внимание уделяется профилактике. В образовательных учреждениях реализуются специальные программы, направленные на формирование здорового образа жизни, а медицинские организации проводят консультации, скрининги и оказывают помощь людям с алкогольной зависимостью.

По словам Натальи Савицкой, алкоголь остается одним из главных предотвратимых факторов смертности от внешних причин. Снижение его потребления способно сохранить тысячи жизней. Важную роль в этом играют ответственное отношение к собственному здоровью, соблюдение правил безопасности и своевременная помощь тем, кто столкнулся с зависимостью.

С 2025 года по поручению президента РФ Владимира Путина реализуется национальный проект «Продолжительная и активная жизнь». На достижение его целей нацелено проведение профилактических медицинских осмотров и диспансеризации. В свою очередь сам нацпроект «Продолжительная и активная жизнь» направлен на ожидаемое увеличение продолжительности жизни к 2030 году и предполагает обновление поликлиник, амбулаторий, ФАПов, привлечение в медучреждения квалифицированных медицинских кадров, применение новых подходов в профилактике, диагностике и лечении хронических заболеваний, улучшение экстренной медицинской помощи и системы реабилитации, развитие сети национальных исследовательских центров, цифровизацию отрасли.