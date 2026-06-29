От ДТП до утоплений: почему алкоголь остается одной из главных причин смертности

С 30 июня по 6 июля в России проходит Неделя, направленная на снижение смертности от внешних причин. Речь идет о случаях, которые чаще всего можно предотвратить: дорожно-транспортных происшествиях, утоплениях, падениях, отравлениях, пожарах и других трагедиях.
Как отмечает главный врач Нижегородского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Наталья Савицкая, одну из ключевых ролей в таких происшествиях по-прежнему играет алкоголь.
По данным Всемирной организации здравоохранения за 2024−2025 годы, последствия употребления алкоголя ежегодно становятся причиной смерти 2,6 млн человек. Это около 4,7% всех случаев смерти в мире.
Значительная часть этих смертей связана с заболеваниями, развитие которых провоцирует злоупотребление спиртным. По словам Натальи Савицкой, ежегодно около 1,6 млн человек умирают от неинфекционных заболеваний, связанных с употреблением алкоголя, включая цирроз печени, сердечно-сосудистые патологии и онкологические заболевания.
Еще 474 тысячи смертей приходится на инфаркты и инсульты, развившиеся на фоне длительного употребления спиртного. Около 401 тысячи человек ежегодно погибают от онкологических заболеваний, среди которых рак пищевода, печени, молочной железы и толстого кишечника.
Кроме того, порядка 400 тысяч смертей связаны с травмами, полученными в результате дорожно-транспортных происшествий, утоплений, падений и насилия.
Специалисты подчеркивают, что опасность алкоголя заключается не только в риске отравления. Под его воздействием меняется поведение человека, что существенно повышает вероятность несчастных случаев.
Алкоголь снижает способность критически оценивать ситуацию и принимать взвешенные решения. Человек становится более склонным к рискованным поступкам, переоценивает собственные возможности и хуже контролирует свои действия.
Одновременно замедляется скорость реакции, что особенно опасно при управлении автомобилем, работе с техникой и нахождении рядом с потенциально опасными объектами.
Еще одним последствием становится нарушение координации движений. В результате возрастает риск падений, бытовых травм, ожогов и несчастных случаев на производстве.
По словам Натальи Савицкой, употребление алкоголя также может усиливать агрессию и конфликтность, повышая вероятность драк, бытового насилия и других противоправных действий.
В тяжелых случаях опьянение сопровождается сонливостью или потерей сознания. В таких ситуациях возрастает риск удушья рвотными массами, переохлаждения или гибели в результате пожара из-за непотушенной сигареты.
По данным специалистов, наиболее распространенными сценариями смертельных происшествий, связанных с употреблением спиртного, остаются дорожно-транспортные происшествия, падения с высоты и на скользких поверхностях, ожоги и пожары.
Серьезную опасность представляют и утопления. Находясь в состоянии опьянения, человек может неправильно оценить свои силы, потерять ориентацию в воде или проигнорировать меры безопасности.
Кроме того, алкоголь нередко становится сопутствующим фактором при насильственных преступлениях, тяжелых отравлениях и суицидальных действиях.
Как отмечает Наталья Савицкая, особенно уязвимы перед последствиями употребления алкоголя подростки и молодые люди.
Для этой возрастной группы характерно эпизодическое употребление больших доз спиртного за короткий промежуток времени. В состоянии опьянения молодые люди чаще идут на риск: садятся за руль, купаются в запрещенных местах, участвуют в опасных развлечениях и экстремальных действиях.
При этом алкоголь оказывает негативное влияние на развитие мозга, память и способность к обучению.
Медики обращают внимание, что злоупотребление алкоголем представляет угрозу не только для самого употребляющего.
Нетрезвый водитель ставит под угрозу жизнь пассажиров и других участников дорожного движения. Агрессивное поведение в состоянии опьянения может привести к травмам окружающих, а члены семьи нередко становятся жертвами бытовых конфликтов и насилия.
Таким образом, последствия алкогольной зависимости выходят далеко за рамки личной проблемы и затрагивают общество в целом.
Для сокращения числа трагедий применяется комплекс мер на государственном уровне. Среди них — ограничения на продажу алкоголя, повышение акцизов, ужесточение ответственности за управление транспортом в состоянии опьянения и запрет рекламы спиртного.
Большое внимание уделяется профилактике. В образовательных учреждениях реализуются специальные программы, направленные на формирование здорового образа жизни, а медицинские организации проводят консультации, скрининги и оказывают помощь людям с алкогольной зависимостью.
По словам Натальи Савицкой, алкоголь остается одним из главных предотвратимых факторов смертности от внешних причин. Снижение его потребления способно сохранить тысячи жизней. Важную роль в этом играют ответственное отношение к собственному здоровью, соблюдение правил безопасности и своевременная помощь тем, кто столкнулся с зависимостью.
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