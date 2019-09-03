Фестиваль креативного взаимообмена "ПианоФест" пройдет в Нижнем Новгороде Культура и отдых

Фото: Организаторы

Международный театральный фестиваль креативного взаимообмена "ПианоФест" пройдет в Нижнем Новгороде 13-14 сентября 2019 года. Об этом сообщает нижегородский театр неслышащих детей "Пиано", в поддержку которого состоится мероприятие.



Участниками фестиваля станут театр "Пиано", театр "Недослов" (Москва), Театр Мимики и жеста (Москва), Urban Jazz company, Московский художественный цирк и другие.

Поясняется, что "ПианоФест" – это модель креативного взаимообмена, по которой люди учатся творить действо, праздник творчества вместе и с радостью. Это фестиваль универсальных невербальных языков пластического театра, танца, пантомимы, языка танцующих рук, фестиваль вне границ социальных, возрастных, культурных групп. Это также фестиваль образовательных, социальных и воспитательных методик, творческой свободы и выявления уникальности каждого участника. Фестиваль мечты и её воплощения.

В программе мероприятия: выступления и мастер-классы театров и актеров (глухих и слышащих, детей и взрослых) из театров России (Нижний Новгород, Санкт-Петербург, Москва), США, Армении.

Кроме того, состоятся семинары и круглые столы по театральной педагогике, инклюзивному искусству, жестовому языку, социализации людей с ограниченными возможностями, а также лекции и показы фильмов о жизни глухих людей, о театрах пантомимы и клоунады, об уличных и карнавальных форматах.

На самых разных площадках города, в культурных и торгово-развлекательных центрах, на предприятиях пройдут предфестивальные флешмобы и постфестивальные выступления. Гала-концерт состоится в Кремлёвском концертном зале Нижегородской филармонии.

Основная программа фестиваля:

13 сентября

11:00 - 13:30 Круглый стол-дискуссия "Педагогика слуха" в театре Пиано (школа-интернат глухих детей, Анкудиновское шоссе, 9).

14:00 - 19:00 Фестиваль ПИАНОfest - парковая территория и пространство театра (Анкудиновское ш., 9).

14 сентября

15:00 - 16:00 Флешмоб "Инклюзив-800". Участники: 400 слышащих и 400 глухих нижегородцев. Площадь Минина и Пожарского, Чкаловская лестница.

17:00 - 18:30 Гала-концерт фестиваля в ККЗ. Кремлёвский концертный зал Нижегородской филармонии.

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