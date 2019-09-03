"Единая Россия" напомнила о мерах соцподдержки для многодетных семей Общество

Депутат Госдумы Артем Кавинов в рамках рабочих поездок в районы Нижегородской области и Нижнего Новгорода округа провел встречи с многодетными семьями. Об этом сообщает пресс-служба НРО партии "Единая Россия".

Депутат посетил Тонкинский, Воскресенский рвайоны области, а также Сормовский район Нижнего Новгорода. Основной темой беседы с жителями стали льготы и меры поддержки для семей, которые воспитывают трех и более детей.

"Судя по федеральному мониторингу существующих мер соцподдержки, который сегодня мы видим в Госдуме, далеко не все семьи используют свое право на государственную помощь. И у нас в Нижегородской области также не все многодетные родители в полной мере используют свое право", - сказал депутат.

"У нас в регионе на начало августа 25,6 тысяч многодетных семей. Это на 10 тысяч больше, чем 6 лет назад. Все они имеют право на меры соцподдержки. В первую очередь – это выплаты к школе, ежемесячные пособия на питание и проезд для школьников, 50%-льгота на оплату услуг ЖКХ. С 2013 года в регионе введена ежемесячная денежная выплата на рождение третьего ребенка. Сегодня ее получают более 9 тысяч семей. В прошлом году принято решение о региональном материнском капитале. Это выплата в 100 тысяч рублей при рождении третьего и последующих детей. Этим право воспользовались более двух с половиной тысяч семей", - рассказал подробнее о некоторых мерах соцподдержки для многодетных Артем Кавинов.

Также он обратил внимание, что у семей всегда есть возможность записаться онлайн через портал госуслуг на консультацию в районное управление соцзащиты по полагающимся льготам и пособиям.

"В этом году в весеннюю сессию мы приняли еще ряд нововведений. В частности многодетные семьи с этого года имеют право на компенсацию ипотеки в 450 тысяч рублей, а также льготы по налогу на имущество. Одна из основных задач - информационное сопровождение появившихся новых возможностей. Например, 450 тысяч нельзя использовать как первоначальный взнос, а расчеты идут через оператора дом.рф. И кредитные организации не вправе отказать семье в оформлении льгот. Все эти моменты нужно разъяснять. Обращаясь в банк за ипотекой или уплачивая налоги, многодетные родители должны знать о своих правах. И конечно, активней в этих вопросах нужно действовать и соответствующим ведомствам и СМИ", - подытожил Кавинов.