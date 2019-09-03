"Транснефть – Верхняя Волга" завершила ремонт классов в школах Республики Марий Эл и Нижегородской области Общество

Фото: АО "Транснефть – Верхняя Волга"

АО "Транснефть – Верхняя Волга" выполнило капитальный ремонт и оснастило оборудованием классов точных наук – химии, физики и математики - в трех средних общеобразовательных школах в Республике Марий Эл и Нижегородской области. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

В рамках реализации корпоративной благотворительной программы ПАО "Транснефть" развития школьного образования для школ приобретено современное лабораторное и демонстрационное оборудование, пособия, мебель на сумму более 15 млн рублей.

Капитальные ремонты выполнены в классах Сернурской средней школы №2 и Килемарской средней школы Республики Марий Эл, Воротынской средней школы в Нижегородской области.

В кабинетах заменены двери, электрика, отремонтированы потолочные покрытия, пол и стены. Выполнен ремонт и поставлено оборудование в лабораторных комнатах. На выделенные средства закуплена мебель, интерактивные доски, компьютерная техника, учебные пособия и мультимедийное оборудование.

СПРАВКА:

АО "Транснефть – Верхняя Волга" участвует в реализации корпоративной программы ПАО "Транснефть" развития школьного образования на 2017-2019 годы.

Всего в рамках благотворительной программы развития школьного образования с 2017 года по 2019 год АО "Транснефть – Верхняя Волга" отремонтированы и оборудованы современные классы для изучения физики, химии и математики в семи школах четырех субъектов РФ. Общая сумма финансирования составила более 36 млн рублей.