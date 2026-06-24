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Общество

Особняк нижегородского олигарха Дмитрия Аржанова снова выставили на продажу

24 июня 2026 15:56 Общество
Особняк нижегородского олигарха Дмитрия Аржанова снова выставили на продажу

Фото: pravda-nn.ru

Имущество бывшего руководителя и совладельца «ТНС Энерго» Дмитрия Аржанова снова выставили на продажу. Как передает сайт pravda-nn.ru, объявление размещено в газете «Нижегородская правда» территориальным управлением Росимущества по Нижегородской области.

В состав лота включены трехэтажный жилой дом площадью 496 квадратных метров, двухэтажный дом площадью 87,2 квадратного метра, а также земельный участок площадью 1,2 тысячи квадратных метров. Вся перечисленная недвижимость находится в деревне Новая в Нижнем Новгороде.

Начальная стоимость имущества определена в размере 51,9 миллиона рублей. Один шаг аукциона составляет 519,8 тысячи рублей. Торги пройдут 3 июля в форме электронного аукциона.

Напомним, Дмитрия Аржанова задержали осенью 2020 года вместе с руководителями группы «ТНС энерго». Их обвинили в организации преступного сообщества и мошенничестве, связанном с хищением в особо крупном размере — около 5,5 миллиарда рублей. Недвижимость подсудимого уже несколько раз выставляли на продажу.

Ранее мы сообщали о том, что нижегородские власти пока не определились с аукционной стоимостью бывшего ТЦ «Этажи».

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Теги:
Аукцион Имущество Уголовное дело
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