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Общество

Глеб Никитин поздравил нижегородских финансистов с профессиональным праздником

08 сентября 2019 09:15  [48] Общество

Фото: правительство Нижегородской области

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поздравил нижегородских финансистов с профессиональным праздником, который отмечается в России ежегодно 8 сентября.

"Деньги любят счет", - эту поговорку, наверное, знает каждый. В ней отразилась мысль о важности внимательного и взвешенного отношения к финансам. Века назад это было непростым делом из-за сложности денежных систем. Современным финансистам на помощь приходят информационные технологии, позволяющие в считанные секунды проделать миллионы различных операций, но основные профессиональные качества остаются неизменными – внимание, ответственность, умение просчитать процесс далеко вперед!

На финансистах всегда лежит большая ответственность. От правильности их действий зависит очень многое – выплата зарплаты, формирование бюджетов разных уровней, финансовое благополучие организаций, в которых они работают. Цена одной ошибки может быть очень высока, и точность во всем просто необходима!

Сегодня в Нижегородской области стартовал проект "Вам решать". Каждый житель региона может отдать свой голос за наиболее важный на его взгляд проект, на который следует потратить деньги из регионального бюджета. Проекты-победители войдут в модельные бюджеты-2020. Таким образом, все нижегородцы могут попробовать себя в роли финансистов, определяя будущее своей малой родины!

В профессиональный праздник всем работникам финансовой сферы желаю счастья и благополучия! Пусть в делах вас всегда сопровождает точность и успех!" – отмечается в поздравлении.

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