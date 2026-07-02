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Общество

Незаконную вырубку леса выявили в Нижегородской области с помощью дрона

02 июля 2026 19:47 Общество
Незаконную вырубку леса выявили в Нижегородской области с помощью дрона

Фото: пресс-служба министерства лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Нижегородской области

Незаконную вырубку древесины выявили в ходе планового мониторинга с применением беспилотного летательного аппарата в Шарангском лесничестве. Об этом сообщила пресс-служба министерства лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Нижегородской области.

Объем незаконно заготовленной древесины составил 0,42 кубометра. Размер причиненного лесному фонду ущерба превысил 20 тысяч рублей. Материалы по факту правонарушения направлены в правоохранительные органы.

Благодаря использованию современных технологий и оперативным действиям сотрудников лесничества удалось установить предполагаемого нарушителя.

В отношении него применяется мера ответственности, предусмотренная статьей 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений).

Подсудимому грозит наказание вплоть до лишения свободы на срок до двух лет со штрафом до 200 тысяч рублей. Кроме того, с виновного будет взыскан причиненный ущерб.

Ранее мы сообщали о том, что грузовик без номеров устроил свалку в нижегородском лесу и попал на видео.

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Теги:
БПЛА Минлесхоз Шарангский район
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