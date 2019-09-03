Акции на одежду и обувь пройдут в универмаге "Сормовские Зори" 7 сентября Культура и отдых

Акции на одежду и обувь пройдут в универмаге "Сормовские Зори" 7 сентября 2019 года. Об этом рассказали в отделе по связям с общественностью универмага.

По информации универмага, 7 сентября все желающие смогут купить понравившуюся пару за 490 рублей.

В акции также принимают участие магазин "Гардероб", который находится на 2-м этаже в крыле А, и магазин "Сливки" на 4-м этаже. Товары, участвующие в акции, отмечены фирменными ценниками.

В магазине "Men’s Market" стильную футболку можно будет купить за 300 рублей. Магазин находится на 2-м этаже, около центральной лестницы.

"Мы уверены, что такая акция порадует наших покупателей. Выбор товаров огромный, а сами модели стильные и современные. Каждый сможет выбрать для себя обувь по вкусу. А мужчинам повезло ещё больше, они смогут по суперцене дополнить свой гардероб базовыми футболками. Ждём всех 7 сентября в универмаге "Сормовские Зори", - рассказала директор по связям с общественностью универмага "Сормовские Зори" Мария Осипова.

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