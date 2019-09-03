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Дорожные знаки "Пешеходный переход" уменьшенного размера установили на Верхне-Волжской набережной в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в городском "Центре организации дорожного движения" (ЦОДД).
По словам и.о. заместителя мэра, директора городского департамента транспорта Елены Лекомцевой, из-за большого размера дорожные знаки часто закрывают друг друга, ограничивают видимость зданий, фасадов и других объектов архитектурно-ландшафтного дизайна.
"Применение дорожных знаков уменьшенного размера, во-первых, повышают удобство, безопасность и уровень комфорта участников дорожного движения", – подчеркнула Елена Лекомцева.
По данным ЦОДД, указанные дорожные знаки рекомендуется применять на нескоростной улично-дорожной сети и в центральных частях городов, в местах плотной и исторической застройки, а также вдоль велосипедных полос, велопешеходных и пешеходных зон, расположенных в любой части города.
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