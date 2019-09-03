Последние новости рубрики Общество
06 сентября 2019 14:51  [60] Пострадавших при взрыве АЗС в Ингушетии доставили в Нижний Новгород
06 сентября 2019 14:05  [95] Нижегородские власти пообещали устранить последствия провала на Зеленском съезде до конца сентября
06 сентября 2019 13:59  [117] Знаки "Пешеходный переход" уменьшенного размера установили на Верхне-Волжской набережной
06 сентября 2019 13:25  [119] Новые автобусы Дзержинска вышли в рейс
06 сентября 2019 13:24  [79] Роструд назвал самые высокооплачиваемые профессии
06 сентября 2019 12:31  [159] Нескольким автобусам организовали новый остановочный пункт на улице Янки Купалы
06 сентября 2019 11:57  [192] Черный пруд в Нижнем Новгороде благоустроят до конца 2019 года
06 сентября 2019 11:41  [92] Дзержинские тепловые сети отремонтировали теплотрассу на перекрестке пр.Чкалова и ул.Ватутина
06 сентября 2019 11:10  [475] Нижегородские стоматологи оказывали несуществующие услуги
06 сентября 2019 10:48  [160] Три года условно получил житель Нижегородской области за незаконное изготовление боеприпасов
Общество

Знаки "Пешеходный переход" уменьшенного размера установили на Верхне-Волжской набережной

06 сентября 2019 13:59  [117] Общество

Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Дорожные знаки "Пешеходный переход" уменьшенного размера установили на Верхне-Волжской набережной в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в городском "Центре организации дорожного движения" (ЦОДД).

По словам и.о. заместителя мэра, директора городского департамента транспорта Елены Лекомцевой, из-за большого размера дорожные знаки часто закрывают друг друга, ограничивают видимость зданий, фасадов и других объектов архитектурно-ландшафтного дизайна.

"Применение дорожных знаков уменьшенного размера, во-первых, повышают удобство, безопасность и уровень комфорта участников дорожного движения", – подчеркнула Елена Лекомцева.

По данным ЦОДД, указанные дорожные знаки рекомендуется применять на нескоростной улично-дорожной сети и в центральных частях городов, в местах плотной и исторической застройки, а также вдоль велосипедных полос, велопешеходных и пешеходных зон, расположенных в любой части города.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph