"Интерактивное ТВ" и сервис Wink "Ростелекома" покажут полную версию турнира Хабиб vs Порье Спорт

Фото: Предоставлено пресс-службой Ростелекома

"Интерактивное ТВ" и сервис Wink компании "Ростелеком" покажут полную версию турнира UFC 242: Хабиб vs Порье. Об этом сообщает пресс-служба компании.

В пресс-службе уточнили, что 7 сентября 2019 года состоится самый ожидаемый в России турнир UFC 242: Хабиб vs Порье, который пройдёт в Абу-Даби (Объединенные Арабские Эмираты). Главным событием вечера станет бой за объединение поясов в легком весе между чемпионом Хабибом Нурмагомедовым и обладателем временного титула Дастином Порье.

Турнир в полном объеме и в прямом эфире будет транслировать телеканал UFC ТВ, который на эксклюзивных условиях вещает в "Интерактивном ТВ" и сервисе Wink компании "Ростелеком".

Впервые в истории канала UFC ТВ зрители увидят трансляцию ранних прелимов, доступных остальным жителям планеты только по специальной подписке. Начало трансляции турнира — в 17:00, а основного карда — в 21:00 мск.

В пресс-службе добавили, что круглосуточный канал UFC ТВ начал вещание 20 апреля 2019 года. Его эфир полностью посвящен UFC - крупнейшей международной организации по смешанным единоборствам. UFC ТВ на эксклюзивной основе транслируется в "Интерактивном ТВ" компании "Ростелеком" на кнопке 600, также он доступен на мультимедийной платформе Wink. Первый в мире тематический телеканал появился в результате сотрудничества UFC и компании "Медиа-Телеком".