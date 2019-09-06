Реалити-шоу "Только посмотри!" снимут в Нижегородской Культура и отдых

Реалити-шоу Только посмотри! снимут в Нижегородской

Реалити-шоу "Только посмотри!" снимут в Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Согласно информации, съёмки начнутся 9 сентября.

Участниками проекта выбраны 16 человек в возрасте от 18 до 30 лет, проживающие в Нижегородской области.

Локации съёмок не разглашаются до момента выпуска серии. Однако объявлено, что это необычные места, имеющие потенциал для привлечения туристического потока.

По правилам шоу, две команды в сопровождении организаторов и профессиональной съёмочной группы две недели будут знакомиться с достопримечательностями. В каждой точке им предложат пройти интеллектуальное или спортивное соревнование, в рамках которого участники проявят себя и раскроют свои таланты.

По итогам восьми выпусков определится команда-победитель, которой достанутс ценные призы от организаторов шоу.

Отмечается, что выпуски шоу будут размещены только в официальной группе проекта "Молодежь Нижегородской области" в социальной сети "ВКонтакте".

СПРАВКА

Проект реалити-шоу "Только посмотри!" стал победителем грантового конкурса Федерального агентства по делам молодежи "Росмолодежь".

Его целью является популяризация внутреннего регионального молодёжного туризма. Оно направлено на обеспечение качественной информацией о достопримечательностях региона молодежной аудитории.