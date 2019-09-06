Нижегородский сельхозкооператив получил грант в 30 млн рублей Бизнес

Фото пресс-службы губернатора и правительства НО

Нижегородский сельхозкооператив получил грант в 30 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Согласно информации, СППоК "Успех" Пильнинского района признан победителем конкурсного отбора сельскохозяйственных потребительских кооперативов для предоставления грантов на развитие материально-технической базы.

По данным министра сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области Николая Денисова, "эти средства кооператив планирует вложить в покупку молочного оборудования, также закупить транспорт для перевозки молока и комплекс сельскохозяйственной техники'.

В свою очередь, председатель кооператива "Успех" Геннадий Ежов отметил, что приобретенные на средства гранта молоковоз и оборудование помогут организовать работу молочного цеха, а сельскохозяйственная техника позволит оказывать услуги членам кооператива по обработке пашни для выращивания зерновых.

"В настоящий момент ведется работа по заключению предварительных договоров на приемку молока. В планах – переработка молока на сыры и масло. Продукцию планируем реализовывать населению близлежащих районов через систему потребительской кооперации по доступным ценам", - сказал Геннадий Ежов. Он также сообщил, что это позволит создать дополнительно 12 рабочих мест.

Как напомнил Николай Денисов, в 2018 году грант в размере 11,2 миллионов рублей на развитие материально-технической базы получил ССПоК «Благодать» Шарангского района. На полученный грант кооперативом приобретен специализированный автотранспорт для перевозки скота, молока и мяса, а также закуплено оборудование для производства и переработки сельскохозяйственной продукции.

"Грант позволил нам значительно укрепить материально-техническую базу кооператива и повысить сбыт сельскохозяйственной продукции его членов. Денежная выручка за 2018 год составила 1,3 млн рублей, за первое полугодие – 800 тыс. рублей", - сообщил председатель кооператива "Благодать" Сергей Голубев.

Ранее сообщалось, что 29 нижегородских фермеров получили грантовую поддержку в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". В 2019 году на эти цели направлено 100 млн рублей, в том числе 96 млн рублей - из федерального бюджета и 4 млн рублей — из областного бюджета.

Напомним, Нижегородская область получит самый большой объем средств из федерального бюджета на поддержку бизнеса за последние годы в рамках региональной составляющей нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" на 2019 – 2024 годы. Об этом заявил губернатор Глеб Никитин, комментируя участие региона в федеральных нацпроектах.

Ранее также сообщалось, что президент РФ Владимир Путин подписал указ, в котором поставил перед правительством цели, достичь которых надо до 2024 года. Для этого были разработаны национальные проекты по 12 направлениям социально-экономического развития.

По словам Владимира Путина, "12 национальных проектов – это, прежде всего, информация для бизнеса о том, где и что государство будет делать, куда оно вложит ресурсы и какие условия создаст для частной инициативы".