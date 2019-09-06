Более 8 млн рублей будет направлено на ремонт здания бывшей редакции газеты "Нижегородская коммуна" Общество

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НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Более 8 млн рублей будет направлено на ремонтно-восстановительные работы в здании бывшей редакции газеты "Нижегородская коммуна". Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Здание находится на улице Большой Покровской, 23 А и является объектом культурного наследия регионального значения.

В ходе работ по сохранению объекта планируются следующие работы: восстановление штукатурного слоя и окраски, частичная замена глазурованной плитки, реставрация лепного декора, реставрация металических изделий, монтаж системы водоотведения с кровли, замена обрешетки и кровельного покрытия.

Заказчиком выступает управление государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области.

Конкурс продлится до 20 сентября. Выполнить работу необходимо до 11 ноября 2019 года.

Начальная (максимальная) цена контракта: 8,1 млн рублей. Источник финансирования: бюджет Нижегородской области.

СПРАВКА:

Здание, в котором с 1920 по 1930 годы размещалась редакция газеты "Нижегородская коммуна", является образцом позднего модерна с чертами неоклассицизма. Главный фасад богато декорирован, дворовый фасад также имеет элементы декора. Кровля покрыта листовой сталью.

В нем в разные годы бывали Максим Горький, Владимир Маяковский, Александр Серафимович и Валерий Чкалов.