Более 8 млн рублей будет направлено на ремонт здания бывшей редакции газеты "Нижегородская коммуна"

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Более 8 млн рублей будет направлено на ремонтно-восстановительные работы в здании бывшей редакции газеты "Нижегородская коммуна". Об этом сообщается на сайте госзакупок.
Здание находится на улице Большой Покровской, 23 А и является объектом культурного наследия регионального значения.
В ходе работ по сохранению объекта планируются следующие работы: восстановление штукатурного слоя и окраски, частичная замена глазурованной плитки, реставрация лепного декора, реставрация металических изделий, монтаж системы водоотведения с кровли, замена обрешетки и кровельного покрытия.
Заказчиком выступает управление государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области.
Конкурс продлится до 20 сентября. Выполнить работу необходимо до 11 ноября 2019 года.
Начальная (максимальная) цена контракта: 8,1 млн рублей. Источник финансирования: бюджет Нижегородской области.
СПРАВКА:
Здание, в котором с 1920 по 1930 годы размещалась редакция газеты "Нижегородская коммуна", является образцом позднего модерна с чертами неоклассицизма. Главный фасад богато декорирован, дворовый фасад также имеет элементы декора. Кровля покрыта листовой сталью.
В нем в разные годы бывали Максим Горький, Владимир Маяковский, Александр Серафимович и Валерий Чкалов.
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