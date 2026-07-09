Работу нижегородских автобусов усилят из-за VK Fest Общество

Фото: Александр Воложанин

В Нижнем Новгороде в связи с проведением музыкального фестиваля VK Fest (0+) примут дополнительные меры для удобства гостей. Об этом сообщили в ЦРТС.

11 июля с 20:00 до 23:30 увеличат количество автобусов на маршрутах, следующих по улицам Советской, Самаркандской и Карла Маркса.

Это необходимо для того, чтобы обеспечить быстрый вывоз гостей после завершения программы.

На линии планируют дополнительно задействовать автобусы № 41, 57, 69, 26, 40, 43, 61, 64, 68, 3, 71, 90 и 95, а также маршрут № 130 «ул. Литвинова — автостанция Кстово».

Организаторам также рекомендовали установить указатели и баннеры, чтобы посетители могли быстро сориентироваться и найти остановки.

Кроме того, из-за фестиваля в городе временно ограничат движение транспорта с 9 по 12 июля.

Ознакомиться с полным гидом по фестивалю можно здесь.