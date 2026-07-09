Нижегородцам рассказали, что нужно знать при покупке автомобиля Общество

Фото: Александр Воложанин

Покупка автомобиля даже у официального дилера не всегда проходит без рисков. О том, с какими проблемами могут столкнуться покупатели и как защитить свои права, сайту pravda-nn.ru рассказал юрист, член НРО Ассоциации юристов России, учредитель компании «ЮрПом» Алексей Конецкий.

Чаще всего претензии связаны с навязанными услугами. Автосалоны предлагают дополнительное оборудование, расширенные гарантии и различные программы, от которых бывает сложно отказаться. Нередко скидку предоставляют только при условии оформления других платных опций.

По словам эксперта, сами акции законны, однако навязывание услуг нарушает права потребителя. Кроме того, при подписании документов менеджеры могут затягивать процесс, и покупатель не всегда внимательно изучает договор.

«В автосалоне покупатель подписывает кучу бумаг, и в договоре скорее всего будут зашиты неудобные пункты. Поэтому лучше идти со знакомым юристом, который обратит внимание на спорные моменты», — отметил Алексей Конецкий.

Еще одна распространенная ситуация — расхождение между рекламной и итоговой ценой автомобиля. На сайтах обычно указывают «цену от…» и прописывают, что информация не является публичной офертой. Это означает, что объявление носит рекламный характер и не обязывает продать машину по указанной стоимости.

Если такой оговорки нет, покупатель вправе зафиксировать предложение и попытаться потребовать продажу по заявленной цене. Однако на практике дилеры, как правило, указывают, что реклама не является публичной офертой.

Отдельный вопрос — возврат автомобиля и гарантийный ремонт. Если неисправность выявлена в гарантийный период и условия обслуживания соблюдены, ее обязаны устранить бесплатно.

С подержанными автомобилями ситуация сложнее. Чтобы расторгнуть договор, покупателю необходимо доказать, что дефект существовал на момент продажи и продавец о нем не сообщил. Особенно это актуально для машин, принятых по трейд-ин: дилер обязан провести предпродажную проверку и уведомить клиента о выявленных недостатках.

Кроме того, если автомобиль на гарантии находится в ремонте более 30 дней подряд или более 45 дней суммарно в течение года, владелец вправе требовать расторжения договора, замены машины или возврата денег.

Конецкий добавил, что при возникновении спора необходимо сохранять все документы — договоры, акты, заказ-наряды и переписку с дилером, поскольку каждое требование в суде должно быть подтверждено документально.

Ранее юрист рассказал, что делать если автосервис повредил автомобиль во время ремонта.