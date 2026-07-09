На каком этапе находится проект оперного театра на Гребном канале
Новые правила выдачи медицинских справок введут в России
"Почта России" заработает по-новому в Нижегородской области
Нижегородцам стали продавать бензин по четным и нечетным дням
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
09 июля 2026 14:21
Нижегородцам рассказали, что нужно знать при покупке автомобиля
09 июля 2026 13:50
Работу нижегородских автобусов усилят из-за VK Fest
09 июля 2026 13:43
День семьи, любви и верности отметили в Нижегородской области
09 июля 2026 13:25
Экономист Габудина оценила риски для автомобилистов после атак на крупные НПЗ
09 июля 2026 13:19
20 тысяч кубометров сжатого воздуха — для надёжной работы Автозаводской ТЭЦ
09 июля 2026 13:16
Эксклюзив
Металлические разделители установят на некоторых нижегородских трассах
09 июля 2026 12:46
Владимир Путин: «Запас прочности энергосистемы России очень высокий»
09 июля 2026 12:40
Дополнительные поезда свяжут Нижний Новгород и Дзержинск в июле
09 июля 2026 12:29
«Т Плюс» обновляет тепловую сеть на проспекте Ленинского Комсомола в Дзержинске
09 июля 2026 12:10
Нижегородец Кирилл Ятнов рассказал о похудении в программе «Пусть говорят!»
Общество

Нижегородцам рассказали, что нужно знать при покупке автомобиля

09 июля 2026 14:21 Общество
Нижегородцам рассказали, что нужно знать при покупке автомобиля

Фото: Александр Воложанин

Покупка автомобиля даже у официального дилера не всегда проходит без рисков. О том, с какими проблемами могут столкнуться покупатели и как защитить свои права, сайту pravda-nn.ru рассказал юрист, член НРО Ассоциации юристов России, учредитель компании «ЮрПом» Алексей Конецкий.

Чаще всего претензии связаны с навязанными услугами. Автосалоны предлагают дополнительное оборудование, расширенные гарантии и различные программы, от которых бывает сложно отказаться. Нередко скидку предоставляют только при условии оформления других платных опций.

По словам эксперта, сами акции законны, однако навязывание услуг нарушает права потребителя. Кроме того, при подписании документов менеджеры могут затягивать процесс, и покупатель не всегда внимательно изучает договор.

«В автосалоне покупатель подписывает кучу бумаг, и в договоре скорее всего будут зашиты неудобные пункты. Поэтому лучше идти со знакомым юристом, который обратит внимание на спорные моменты», — отметил Алексей Конецкий.

Еще одна распространенная ситуация — расхождение между рекламной и итоговой ценой автомобиля. На сайтах обычно указывают «цену от…» и прописывают, что информация не является публичной офертой. Это означает, что объявление носит рекламный характер и не обязывает продать машину по указанной стоимости.

Если такой оговорки нет, покупатель вправе зафиксировать предложение и попытаться потребовать продажу по заявленной цене. Однако на практике дилеры, как правило, указывают, что реклама не является публичной офертой.

Отдельный вопрос — возврат автомобиля и гарантийный ремонт. Если неисправность выявлена в гарантийный период и условия обслуживания соблюдены, ее обязаны устранить бесплатно.

С подержанными автомобилями ситуация сложнее. Чтобы расторгнуть договор, покупателю необходимо доказать, что дефект существовал на момент продажи и продавец о нем не сообщил. Особенно это актуально для машин, принятых по трейд-ин: дилер обязан провести предпродажную проверку и уведомить клиента о выявленных недостатках.

Кроме того, если автомобиль на гарантии находится в ремонте более 30 дней подряд или более 45 дней суммарно в течение года, владелец вправе требовать расторжения договора, замены машины или возврата денег.

Конецкий добавил, что при возникновении спора необходимо сохранять все документы — договоры, акты, заказ-наряды и переписку с дилером, поскольку каждое требование в суде должно быть подтверждено документально.

Ранее юрист рассказал, что делать если автосервис повредил автомобиль во время ремонта.

У НИА «Нижний Новгород» есть каналы в Telegram и MAX. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Автомобили Юрист
Поделиться:
Новости по теме
03 июля 2026 14:42
Нижегородская мэрия подбирает места для перехватывающих парковок
19 июня 2026 19:03
Эксклюзив
Что есть и чего нет в новых Volga: обзор из автосалона
25 мая 2026 13:16
Правила сдачи экзаменов на права изменили в Нижегородской области
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
Во имя любви и верности: парад семьи прошел в Нижнем Новгороде
08 июля 2026 17:30
Во имя любви и верности: парад семьи прошел в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных