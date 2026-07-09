День семьи, любви и верности отметили в Нижегородской области Общество

Фото: пресс-служба НРО "Единая Россия"

По всей Нижегородской области прошли праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню семьи, любви и верности.

В Советском районе Нижнего Новгорода на территории церкви Владимирской — Оранской Богоматери и защитников отечества прошло праздничное гуляние с песнями, танцами, играми и конкурсами от творческого коллектива музея-заповедника «Щелоковский хутор».

Секретарь местного отделения партии «Единая Россия», депутат Законодательного собрания Нижегородской области Юрий Балашов вместе с главой Советского района Александром Ивановым поздравили жителей с праздником. Семьям, сохраняющим традиционные ценности, а также семьям участников СВО и серебряным юбилярам, на мероприятии вручены благодарственные письма.

«Семья — это опора государства, источник силы и вдохновения для каждого человека. Именно в семье мы учимся ответственности и заботе о ближнем. Поддержка материнства и детства, укрепление института семьи и брака, помощь молодым и многодетным семьям — в числе безусловных приоритетов нашего государства. От того, насколько прочны и счастливы семьи в нашем регионе, зависит будущее Нижегородской области и всей России. В этот день хочется пожелать всем вам, дорогие земляки, тепла и уюта в ваших домах. Пусть в каждой семье царят понимание, согласие и радость. Берегите друг друга, цените каждое мгновение, проведенное вместе, и передавайте своим детям самые добрые традиции. Крепкого вам здоровья, благополучия и долгих лет жизни в гармонии и любви!», — отметил Юрий Балашов.

На центральной пешеходной улице города — Большой Покровской — активисты «Молодой Гвардии Единой России» вручали прохожим символы праздника — ромашки и открытки с пожеланиями тепла, уюта и благополучия.

«Семья — это надежный тыл, опора и главный фундамент в жизни каждого человека. Именно в семье закладываются те ценности, которые мы проносим через всю жизнь: уважение, забота о ближнем и верность. Сегодня особенно важно напоминать молодежи о значимости этих традиций, и мы рады, что наша акция смогла вызвать улыбки на лицах людей и подарить им капельку тепла», — подчеркнул руководитель регионального отделения «Молодой Гвардии» Роман Зыков.

В Дальнем Константинове активисты местного отделения провели семейный праздник «Все начинается с любви». Поздравления приняли пары, отметившие в этом году юбилей совместной жизни, и молодожены, только начавшие семейный путь.

«День семьи, любви и верности напоминает нам о главных ценностях, которые всегда были основой российского общества. С 2022 года праздник имеет официальный статус. Приятно, что на нашем мероприятии присутствуют семейные пары разных поколений, разных взглядов, но объединяет всех любовь. Ваши семьи являются настоящим примером. Вы пронесли свою любовь через годы, сохранили верность и уважение к друг другу. Ваш брак — это живая книга, где каждая глава написана терпением, нежностью и умением прощать. История семейной жизни наших молодоженов еще только начинается. Пусть их союз будет крепким!», — обратился к собравшимся глава Дальнеконстантиновского муниципального округа, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Владимир Варнаков.

В Лыскове прошел праздничный концерт ко Дню семьи, любви и верности. Руководитель общественной приёмной, член политсовета местного отделения партии «Единая Россия» Леонид Сонин вручил семьям благодарственные письма от местного отделения партии за заслуги в воспитании детей и укреплении семьи.

«Именно с семьи начинается всё: любовь к Родине, уважение к старшим, забота о близких. Поддержка семей, материнства и детства — безусловный приоритет нашей партии», — отметил Леонид Сонин.

Торжественные мероприятия в честь семей прошли и в Краснобаковском округе. Местные активисты «Единой России» поздравили жителей и вручили им благодарственные письма за вклад в укрепление семейных ценностей

«Сегодня очень важный праздник, он соединяет сердца близких людей, символизирует их любовь, верность, взаимоуважение. И очень важно этот день провести вместе со своими семьями, в этом помогают такие мероприятия. Особенно они важны для наших детей, через них они постигают наши традиционные ценности, важные истины», — отметил секретарь Краснобаковского местного отделения партии «Единая Россия» Антон Быков.

Напомним, проект «Крепкая семья» направлен на укрепление института семьи, продвижение традиционных семейных ценностей и организацию в регионах просветительских, спортивных и культурных мероприяти для родителей и детей.