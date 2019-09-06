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Бизнес

"А-Клуб — известный и сильный бренд на российском рынке", - Алина Назарова

10 сентября 2019 14:20  [102] Бизнес

Бизнес-направление Альфа-Банка по управлению крупным частным капиталом переходит к новому стратегическому позиционированию. Подразделение, работающее с высокосостоятельными клиентами и их семьями переименован в А-Клуб, рассказали в пресс-службе банка.

"Весомую роль при выборе банка сегодня играет бренд и его узнаваемость. А-Клуб — известный и сильный бренд на российском рынке. За свою 13-летнюю историю завоевал признание и любовь самых взыскательных и состоятельных клиентов. С первых дней А-Клуб задает вектор развития private banking в России и являлся бенчмарком наивысшего качества сервиса. Множество инновационных решений и моделей обслуживания впервые появились в А-Клубе, и были признаны профессиональными участниками отрасли лучшими. Инновационность, смелый взгляд в будущее и умение в привычном разглядеть новое - эти уникальные компетенции, заложенные в ДНК А-Клуба", - отметила руководитель департамент по управлению крупным частным капиталом Алина Назарова.

"Сегодня на первом плане новый тренд - социальный private banking, подразумевающий в формате клубного общения обмен мнением и опытом успешных людей. Наша цель — сделать общение клиентов с банком и между собой простым, удобным, эффективным", - добавила Алина Назарова.

А-Клуб видит своим приоритетом укрепление позиции эксперта в семейном обслуживании клиентов. Для банка очень важно понимать не только потребности клиента, а создавать сервис для семейного капитала в целом.

Кроме того, важный аспект в предоставлении высочайшего сервиса - работа с партнерами. В пресс-службе банка отметили, что наличие профессиональных и проверенных партнеров в структурировании активов, юридическом и налоговом консалтинге, позволяет оптимальным образом выстроить стратегию работы вместе с клиентом. Сочетание опыта проверенных партнеров - экспертов в своих областях и решения Банковской группы позволяет достигать максимальной пользы для клиентов. Это помогает банку в подготовке лучших финансовых решений, в том числе инвестиционных, которыми пользуется более 40% клиентов А-Клуба.

Также, ключевым направлением развития является расширение возможностей в удаленных каналах - 80% клиентов используют мобильное приложение для совершения своих финансовых операций. С каждым днем их количество только растет.

Напомним, в 2019 году Альфа-Банк стал лидером ежегодного рейтинга российского Forbes среди банков, оказывающих услуги private banking. Авторитетные награды от Forbes, Euromoney, SPEAR’S, Frank Research Group в разные годы подтверждают высокий уровень качества обслуживания Альфа-Банка в направлении private banking, добавили в пресс-службе.

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