Более тысячи новых рабочих мест: нижегородская ярмарка вакансий пройдет 12 сентября Общество

Фото: правительство Нижегородской области

Ярмарка вакансий пройдет в Нижнем Новгороде 12 сентября 2019 года в Центре занятости населения (ул. Коминтерна, 137). Начало в 12:00.

15 нижегородских предприятий и организаций представят более тысячи вакансий в сфере транспорта, машиностроения, промышленного производства, строительства, розничной торговли.

В ярмарке вакансий примут участие:

НПАП 1- Филиал МП "Нижегородпассажиравтотранс"

АО "Нижегородский завод 70-летия победы"

ПАО "Красный якорь"

АО "Мельинвест"

ООО ГК "СОТЭКС"

АО "Теплоэнерго"

АО "Судостроительный завод "Волга"

ООО "Элпроком"

ООО "Лента" и др.

На ярмарке можно будет пройти собеседования с работодателями города, получить консультации по Закону РФ "О занятости населения в РФ", ознакомиться с ситуацией на рынке труда, актуальными вакансиями и услугами службы занятости населения, в том числе в рамках национальных проектов.

Посетителям ярмарки специалисты центра занятости населения окажут помощь в трудоустройстве на постоянные и временные рабочие места, разъяснят порядок прохождения профессионального обучения, переобучения и повышения квалификации по направлению службы занятости населения, проведут консультации по вопросам организации собственного дела.

Для граждан предпенсионного возраста будет работать консультационный пункт "Профессиональный опыт - открытые перспективы".

Соискатели с ограниченными возможностями здоровья смогут посетить Консультационный пункт "Равные права - равные возможности".

В секции "Услуги службы занятости населения online" посетители ярмарки смогут познакомиться с возможностями информационно-аналитической системы Общероссийская база вакансий "Работа в России", получить информацию о вакансиях в других регионах Российской Федерации и предоставлении государственных услуг в электронном виде через Интерактивный портал государственной службы занятости населения Нижегородской области.