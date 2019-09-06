Более тысячи новых рабочих мест: нижегородская ярмарка вакансий пройдет 12 сентября

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Ярмарка вакансий пройдет в Нижнем Новгороде 12 сентября 2019 года в Центре занятости населения (ул. Коминтерна, 137). Начало в 12:00.
15 нижегородских предприятий и организаций представят более тысячи вакансий в сфере транспорта, машиностроения, промышленного производства, строительства, розничной торговли.
В ярмарке вакансий примут участие:
НПАП 1- Филиал МП "Нижегородпассажиравтотранс"
АО "Нижегородский завод 70-летия победы"
ПАО "Красный якорь"
АО "Мельинвест"
ООО ГК "СОТЭКС"
АО "Теплоэнерго"
АО "Судостроительный завод "Волга"
ООО "Элпроком"
ООО "Лента" и др.
На ярмарке можно будет пройти собеседования с работодателями города, получить консультации по Закону РФ "О занятости населения в РФ", ознакомиться с ситуацией на рынке труда, актуальными вакансиями и услугами службы занятости населения, в том числе в рамках национальных проектов.
Посетителям ярмарки специалисты центра занятости населения окажут помощь в трудоустройстве на постоянные и временные рабочие места, разъяснят порядок прохождения профессионального обучения, переобучения и повышения квалификации по направлению службы занятости населения, проведут консультации по вопросам организации собственного дела.
Для граждан предпенсионного возраста будет работать консультационный пункт "Профессиональный опыт - открытые перспективы".
Соискатели с ограниченными возможностями здоровья смогут посетить Консультационный пункт "Равные права - равные возможности".
В секции "Услуги службы занятости населения online" посетители ярмарки смогут познакомиться с возможностями информационно-аналитической системы Общероссийская база вакансий "Работа в России", получить информацию о вакансиях в других регионах Российской Федерации и предоставлении государственных услуг в электронном виде через Интерактивный портал государственной службы занятости населения Нижегородской области.
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