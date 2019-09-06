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Общество

Более 80% нижегородских многоквартирных домов готовы к отопительному сезону

11 сентября 2019 15:07  [52] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегордской области

Более 80% многоквартирных домов Нижегородской области готовы к отопительному сезону. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

По данным пресс-службы, 11 сентября государственная жилищная инспекция (ГЖИ) совместно с представителями домоуправляющей компании провела рейд по проверке готовности домов к новому отопительному сезону. Специалисты посетили дома в Кстовском районе.

Представители ГЖИ проверили два дома в Кстове. Первая точка – улица Жуковского, д.7. Домоуправляющей компании уже было выдано предписание об устранении нарушений. А именно — отремонтировать кровлю, вентялиционные и дымовые каналы, а также отмостки здания. Повторная проверка показала, что требования ГЖИ не выполнены.

"Как мы видим, сломано слуховое окно, нарушена целостность и герметичность вентканалов, присутствуют трещины в шиферном покрытии. Данные неисправности могут привести к тому, что произойдет опрокидывание тяги, температура в квартирах на верхних этажах зимой будет ниже. Мы выдадим повторное предписание и до пробных пусков тепла у управляющей компании еще есть время устранить нарушения", - сказала консультант Кстовского отдела ГЖИ Ирина Ерёмина.

Также специалисты посетили дом №11 в переулке Спортивный. Данное здание полностью готово к отопительному сезону.

"У нас на обслуживании находится 73 дома. Паспорта готовности на данный момент есть у 69-и домов. До конца недели подпишем и на оставшиеся 4. В рамках подготовки к отопительному сезону мы проводили замену элеваторных узлов, а также теплоизоляцию труб", - рассказала начальник участка управляющей компании "Гранд-НН" г. Кстово Елена Ермакова.

"По поручению губернатора Глеба Никитина ГЖИ проводит проверки готовности домов к отопительному сезону. В первую очередь мы обращаем внимание на состояние систем теплоснабжения, состояние вентиляционных и дымовых каналов. Подготовка должна быть завершена к 15 сентября. Если этого не будет сделано, то к домоуправляющим компаниям будут применены меры административного воздействия. Штраф составляет от 250 тысяч рублей", - сказала начальник Кстовского отдела ГЖИ Елена Гаранина.

Напомним, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин на заседании правительства региона дал поручение министерству энергетики и ЖКХ, а также главам муниципалитетов взять подготовку к отопительному сезону на особый контроль.

"Подготовка к отопительному сезону должна быть завершена к 15 сентября. Следовательно, все объекты, все системы и котельные должны быть готовы к пуску тепла. Эта работа должна быть взята на особый контроль", - отметил Глеб Никитин.

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