Выставочный комплекс на пл.Минина в Нижнем Новгород отремонтируют Общество

Фото: Google карты

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Объект культурного наследия регионального значения "Корпус Верхнепосадских торговых рядов", где сейчас размещается ГБУК НО "Выставочный комплекс" отремонтируют и приспособят к современному использованию. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

ГКУ НО "Центр размещения заказа Нижегородской области" разместил аукцион на внутренние отделочные работы помещений 1-го этажа здания по адресу: пл. Минина и Пожарского, 2/2 и ремонт паркетных полов в помещениях. В частности, подрядчик должен будет провести шпатлевку стен и пола, потом стены покрасить, пол - покрыть паркетным лаком.

Работы планируются в рамках государственной программы "Развитие культуры Нижегородской области".

Начальная (максимальная) цена контракта – 1,9 млн рублей. Источник финансирования – средства областного бюджета.

Дата проведения аукциона 25 сентября 2019 года.

СПРАВКА:

"Корпус Верхнепосадских торговых рядов" - единственный сохранившийся в Нижегородской области тип торгового сооружения первой половины XIX века. Здание построено по указу Николая I в 1841-1844 годах по проекту архитектора А.Л. Леера, проект размещения корпуса был выполнен губернским архитектором И.Е. Ефимовым. На первом и втором этажах были торговые лавки, на третьем размещались городские и губернские учреждения.

В 1904-1907 годах часть здания со стороны Большой Покровской была реконструирована и приспособлена под публичную библиотеку. В 1918 году в корпусе была открыта школа.

В 1974 в здании организован государственный выставочный комплекс.