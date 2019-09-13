"На фоне снижения прогнозов ЕЦБ произошло смягчение монетарной политики", - аналитик банка "Открытие" Бизнес

"На фоне снижения прогнозов Европейского центрального банка произошло смягчение монетарной политики", - сказал аналитик банка "Открытие" Алексей Тихонов, комментируя итог заседания ЕЦБ.

"Европейский регулятор, как и ожидалось, приступил к смягчению монетарной политики, при этом результатом его заседания стал как целый комплекс мер, направленных на стимулирование экономики, так и формулирование новой цели монетарной политики банка", - сказал специалист банка "Открытие".

"Смягчение монетарной политики произошло на фоне снижения прогнозов ЕЦБ по

экономике и инфляции: так, прогноз роста ВВП на 2019 год был снижен на 0,1 п.п до 1,1%, ожидания ускорения темпов роста до 1,4% были сдвинуты с 2020 года до 2021 года. Прогноз темпов роста на 2020 год был снижен на 0,2 п.п. до 1,2%; прогноз на 2021 год сохранился на уровне 1,4%. Прогноз по инфляции в 2019 и 2020 гг. был снижен на 0,1 п.п и 0,4 п.п. до 1,2% и 1% соответственно. Прогноз инфляции на 2021 год снизился на 0,1 п.п. - до 1,5%", - пояснил Алексей Тихонов.

"ЕЦБ снизил депозитную ставку на 0,1 п.п. До - 0,5%, сохранив ставку рефинансирования и маржинальную ставку кредитования (ставку overnight) на уровне 0% и 0,25% соответственно. Однако в условиях избыточной ликвидности и прочих мер поддержки, начатых ЕЦБ, уровень ставок в настоящее время определяется в первую очередь депозитной ставкой. ЕЦБ при этом объявил, что текущие ставки или более низкие сохранятся до тех пор, пока прогноз по инфляции не приблизится близко к уровню в 2% в пределах горизонта прогнозирования Банка, в то время как ранее ЕЦБ прогнозировал сохранение таких ставок как минимум до конца первой половины 2020 года. Таким образом, согласно пресс-релизу по итогам заседания, сохранение текущих или более низких процентных ставок становится бессрочным, а достижение цели по инфляции является ключевой задачей монетарной политики Банка", - добавил аналитик.

"ЕЦБ объявил о возобновлении программы покупки активов объемом 20 млрд евро в месяц с 1 ноября 2019 года. Основным отличием новой программы от предыдущей является то, что согласно пресс-релизу ЕЦБ, ее завершение состоится незадолго до начала цикла повышения ставок. Таким образом, новая программа QE, наряду с процентными ставками,

фактически становится инструментом без установленного срока действия – до достижения целевого прогноза по инфляции", - отметил специалист.

"Регулятор смягчил условия программы TLTRO III (targeted longer-term refinancing operations). На июньском заседании ЕЦБ объявил, что максимальная ставка по двухлетним кредитам для банков должна определяться как средняя ставка рефинансирования ЕЦБ за период действия кредита плюс 0,1 п.п. В результате программа не вызвала интереса у европейских банков, а сам ЕЦБ называл программу стеной безопасности, а не способом монетарного стимулирования экономики. Итогом сегодняшнего заседания стало исключение какой-либо прибавки к ставке рефинансирования ЕЦБ. Таким образом, данная программа может стать востребованным инструментом стимулирования кредитования", - считает аналитик.

"Как и ожидалось, ЕЦБ ввел многоуровневую систему вознаграждений по избыточным резервам – она стала двухуровневой, благодаря чему часть избыточной ликвидности банков будет исключена из-под действия отрицательной депозитной ставки регулятора, что снизит негативное влияние политики отрицательных ставок на европейские банки.

Решение ЕЦБ будет способствовать дальнейшему погружению процентных ставок в Еврозоне в отрицательную зону", - пояснил он.

"Уже в ожидании сентябрьского заседания курс евро относительно доллара снизился с уровня в 1,115 долл./евро 25 июля, до 1,10 долл./евро на конец 11 сентября. Сверхмягкая политика ЕЦБ по сравнению с монетарной политикой ФРС будет способствовать дальнейшему ослаблению евро относительно доллара", - подытожил Алексей Тихонов.