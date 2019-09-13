Нижегородские школьники прошли в финал туристско-краеведческой экспедиции "Я познаю Россию" Культура и отдых

Фото: с сайт Российского движения школьников

Нижегородские школьники прошли в финал всероссийской туристско-краеведческой экспедиции "Я познаю Россию". Об этом сообщили в министерстве образования науки и молодежной политики Нижегородской области.

Мероприятие будет проходить с 17 по 20 сентября на территориях Москвы, Московской и Тверской областей. В нем примут участие 120 участников из разных регионов.

Нижегородскую область представит команда кстовской средней школы №8 с углубленным изучением отдельных предметов - "КстовоГид". Руководитель команды - учитель географии Мария Потапова).

Победителям регионального этапа предстоит в творческой форме рассказать о том, чем славится их малая родина, познакомить с достопримечательностями и историко-культурным наследием их региона.

В рамках регионального этапа командам было необходимо составить свой туристский маршрут, в который должны были войти как минимум десять объектов из "Регионального списка объектов культурного наследия". При этом они должны были соответствовать одному из трех направлений. В этом году ими стали: маршруты, приуроченные к Дню космонавтики, Дню Победы и Международному женскому дню. Кроме того, были возможны самостоятельные тематические маршруты.

После выполнения заданий команды направили маршрут экспедиции, архив ссылок на новости, дополнительные материалы (видеоролики, презентации, буклеты) в Региональный штаб экспедиции, который и определил победителей регионального этапа. Затем результаты были направлены в Главный штаб, где экспертное жюри определило участников финала.

СПРАВКА:

Всероссийская туристско-краеведческая экспедиция "Я познаю Россию" - флагманский проект Российского движения школьников и Поискового движения России, направленный на популяризацию историко-краеведческой и туристско-познавательной деятельности среди школ. Экспедиция проходит с 2017 года.

Участникам предлагается ряд заданий для получения значков экспедиции - бронзового, серебряного и золотого. Они выдается за посещение региональных объектов культурного наследия. Бронзовые значки выдаются тем, кто справился с заданиями впервые. Серебряные - ребятам, выполнившим задания и принимающим участие в этом мероприятии второй год подряд, золотые - активистам с трехлетним опытом участия.