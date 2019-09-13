Общественная деятельность и досуг: соседские центры откроют в Нижнем Новгороде Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

Пятнадцать соседских центров откроется в Нижнем Новгороде до конца этого года на базе территориальных общественных самоуправлений (ТОС). В помещениях будет проведен ремонт разной степени сложности – от небольшого косметического до капитального. Об этом сообщил заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода Дмитрий Гительсон в ходе инспекционного объезда будущих соседских центров совместно с депутатами городской Думы.

"Соседский центр – это общественное пространство, в котором жители микрорайонов и ближайших домов смогут собираться не только для совместной общественной деятельности и проведения досуга, но и для получения социальной поддержки и актуальной информации по интересующим их вопросам", - рассказал Дмитрий Гительсон.

Он также добавил, что раньше институт ТОС был недооценен, однако сейчас дан новый импульс к его развитию, который был поддержан депутатским корпусом.

В 2019 году на эти цели из бюджета города выделено 3,8 млн рублей.

В каждом соседском центре планируется реализовать перечень проектов, среди которых "Школа здоровья", центр подготовки волонтеров, центр поддержки председателей МКД, центр поддержки инициатив населения, "Школа ЖКХ", центр помощи в трудоустройстве и ряд других.

Первый этап "перезагрузки" ТОС – это ремонт помещений. Как сообщили в департаменте социальных проектов и коммуникаций Нижнего Новгорода, работы по ремонту помещений ТОС идут по графику. На закупку новой мебели и современного оборудования для 15 соседских центров дополнительно планируется направить 1,5 млн рублей.

СПРАВКА:

Территориальные общественные самоуправления осуществляют свою деятельность в Нижнем Новгороде с 1994 года. На 1 января 2019 года коллегиальные исполнительные органы ТОС (Советы общественного самоуправления) действуют в 62 ТОС.