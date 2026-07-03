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Общество

Россельхознадзор выявил фантомное рыбное предприятие в Нижегородской области

03 июля 2026 09:53 Общество
Россельхознадзор выявил фантомное рыбное предприятие в Нижегородской области

Фото: Александр Воложанин

В Нижегородской области обнаружили признаки работы фантомного рыбного предприятия. Нарушения специалисты Россельхознадзора выявили 29 июня во время постоянного контроля за работой уполномоченных лиц и государственных ветеринарных врачей в системе «Меркурий» ФГИС «ВетИС».

Выяснилось, что на площадке ООО «Медовик» ветеринарные документы на рыбную продукцию оформлял человек, который не был сотрудником компании.

Документы выдавались на несколько тонн рыбы, в том числе наваги, пикши, карпа и белого амура. При этом в качестве сырья была указана рыба общим весом всего 3 килограмма.

Кроме того, продукцию, оформленную с нарушением требований приказа Минсельхоза России № 862, отправили в другие регионы страны по электронным ветеринарным сопроводительным документам.

После проверки запись уполномоченного лица в системе «ВетИС.Паспорт» аннулировали без возможности восстановления. Все производственные документы, оформленные с нарушениями, также были отменены.

Сейчас Россельхознадзор готовит материалы для передачи в МВД по Нижегородской области.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области с апреля по июнь возбудили 20 уголовных дел из-за незаконного вылова рыбы.

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Теги:
Россельхознадзор Рыболовство
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