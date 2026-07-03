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Общество

Первые выходные июля принесут дожди в Нижний Новгород

03 июля 2026 09:09 Общество
Первые выходные июля принесут дожди в Нижний Новгород

Первые выходные июля в Нижнем Новгороде пройдут с дождями, хотя температура воздуха останется по-летнему высокой. Об этом свидетельствуют данные «Яндекс Погоды».

В субботу, 4 июля, утром воздух прогреется до +22 градусов, днем температура повысится до +27, вечером составит около +24, а ночью опустится до +20 градусов.

В первой половине дня ожидается облачная погода с прояснениями. Ближе к полудню начнется небольшой дождь, который будет продолжаться практически до ночи. Скорость ветра составит 3−4 м/с.

В воскресенье, 5 июля, утром прогнозируется +24 градуса, днем воздух прогреется до +28, вечером температура снизится до +23, а ночью — до +18 градусов.

Днем вновь пройдет небольшой дождь, однако к вечеру осадки прекратятся, сохранится лишь облачность. Ветер усилится, местами его порывы достигнут 8 м/с.

Ранее сообщалось, что синоптики дали прогноз на июль в Нижегородской области.

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Теги:
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