Средняя зарплата в Нижегородской области превысила 83 000 рублей

Средняя начисленная зарплата работников организаций в Нижегородской области за январь-апрель 2026 года составила 83 943 рубля.
Это на 11% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Сведения о социально-экономическом положении России, включая показатели по заработной плате в регионах, опубликовал Росстат.
Согласно статистике, в апреле 2026 года среднемесячная зарплата в регионе достигла 88 880 рублей. По сравнению с аналогичными периодом прошлого года показатель увеличился на 12,3%.
По уровню оплаты труда Нижегородская область занимает средние позиции среди регионов Приволжского федерального округа. Более высокие показатели зафиксированы в Татарстане — 95 440 рублей, Пермском крае — 86 916 рублей, и Удмуртии — 84 290 рублей.
В целом по стране средняя заработная плата за тот же период составила 107 574 рубля.
Ранее мы сообщали о том, что 55% нижегородцев регулярно работают сверхурочно.
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