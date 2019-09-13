SOCAR отметила хорошие перспективы сотрудничества с АО "Транснефть-Верхняя Волга" Бизнес

Фото: пресс-служба компании Транснефть - Верхняя Волга

Делегация государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики SOCAR посетила производственные объекты АО "Транснефть-Верхняя Волга" и отметила хорошие перспективы сотрудничества с компанией. Об этом сообщает пресс-служба "Транснефть-Верхняя Волга".



Делегация побывала на линейной производственно–диспетчерской станции "Староликеево", где ознакомилась с площадкой технологических блоков системы измерения количества и показателей качества нефти (СИКН № 1252), а также посетила Центр промышленной автоматизации АО "Транснефть - Верхняя Волга".

На площадке СИКН №1252 гостям было продемонстрировано блочное оборудование блока измерительных линий, блока измерений показателей качества нефти и нефтепродуктов и резервной системы учета нефти и нефтепродуктов. Оборудование изготовлено на заводе "Транснефтемаш". Делегация также осмотрела систему сбора, обработки информации и управления (СОИ) с информационно-вычислительным комплексом ТН-01 (ИВК), изготовленную Центром промышленной автоматизации.

В Центре промышленной автоматизации для азербайджанских коллег была проведена экскурсия по цехам производства и испытаний шкафов линейной телемеханики и систем автоматизации для нефтегазовой отрасли, производимых в рамках программы импортозамещения ПАО "Транснефть". Данное современное оборудование позволяет контролировать процесс транспортировки нефти и нефтепродуктов по трубопроводным системам в соответствии с нормативными требованиями.

Также гостям презентовали номенклатуру продукции, выпускаемой Центром промышленной автоматизации и завода "Транснефтемаш". АО "Транснефть – Метрология" предоставило доклад на тему выполнения комплекса инжиниринговых услуг поставки СИКН "под ключ".

Обсуждались перспективы взаимовыгодного сотрудничества с компанией SOCAR в рамках поставки СОИ для СИКН производства АО "Транснефть - Верхняя Волга" и завода "Транснефтемаш".

Участники встречи отметили хорошие перспективы для дальнейшего развития сотрудничества компаний.

СПРАВКА:

Центр промышленной автоматизации АО "Транснефть – Верхняя Волга" открыт в 2015 году в Нижнем Новгороде. Центр выпускает продукцию в рамках программы импортозамещения ПАО "Транснефть". Производится оборудование для нефтегазовой отрасли - шкафы линейной телемеханики и системы автоматики.

Основным направлением деятельности Великолукского завода "Транснефтемаш" - филиала АО "Транснефть "Верхняя - Волга" является разработка, производство и обслуживание специализированной продукции для строительства, эксплуатации и ремонта объектов магистральных трубопроводов.