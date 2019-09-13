"Транснефть-Верхняя Волга" модернизировала котельные на НПС "Балахониха" и "Филино" Бизнес

Фото: пресс-служба компании Транснефть - Верхняя Волга

АО "Транснефть-Верхняя Волга" завершило техническое перевооружение двух блочных котельных на нефтеперекачивающих станциях (НПС) "Балахониха" и НПС "Филино" Горьковского районного нефтепроводного управления (РНУ), расположенных в Арзамасском районе Нижегородской области и Ковровском районе Владимирской области. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Плановые мероприятия проводились в рамках программы технического перевооружения объектов предприятия. Целю модернизации объектов являлось повышение надежности теплоснабжения объектов нефтеперекачивающих станций и обеспечение бесперебойной транспортировки нефти по системе магистральных трубопроводов ПАО "Транснефть".

На станциях произведен монтаж новых блочно-модульных котельных УВТ-4 мощностью по 4 МВт каждая, оборудованных котлами с более высоким коэффициентом полезного действия с модулируемыми комбинированными газовыми горелками и дымовыми трубами. Выполнен монтаж молниеотводов, произведена заменена тепловой изоляция ёмкостей резервного топлива.

После завершения работ по техническому перевооружению новые блочно-модульные котельные на НПС "Балахониха" и НПС "Филино" введены в эксплуатацию.