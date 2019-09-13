Последние новости рубрики Бизнес
17 сентября 2019 13:59  [60] "Транснефть-Верхняя Волга" модернизировала котельные на НПС "Балахониха" и "Филино"
17 сентября 2019 13:08  [112] Три частные нижегородские компании вошли в рейтинг Forbes
17 сентября 2019 12:40  [367] Домоуправляющая компания Сормовского района подозревается в уклонении от уплаты налогов на 268 млн рублей
16 сентября 2019 15:35  [264] SOCAR отметила хорошие перспективы сотрудничества с АО "Транснефть-Верхняя Волга"
15 сентября 2019 12:32  [326] Бесплатная реклама для соцпредпринимателей: новый конкурс стартовал в ЦИСС НО
14 сентября 2019 09:01  [337] Банк "Открытие" и Русское географическое общество представляют уникальный фильм о России
13 сентября 2019 17:08  [429] Переработку конопли организуют в Нижегородской области за 1 млрд рублей по инвестсоглашению
13 сентября 2019 16:49  [307] Нижегородский Фонд развития промышленности вошел в ТОП-3 по эффективности
13 сентября 2019 16:40  [964] Испытания первого в России комплекса по производству металлических порошков прошли в Кулебаках
13 сентября 2019 15:41  [670] "На фоне снижения прогнозов ЕЦБ произошло смягчение монетарной политики", - аналитик банка "Открытие"
Бизнес

"Транснефть-Верхняя Волга" модернизировала котельные на НПС "Балахониха" и "Филино"

17 сентября 2019 13:59  [60] Бизнес

Фото: пресс-служба компании Транснефть - Верхняя Волга

АО "Транснефть-Верхняя Волга" завершило техническое перевооружение двух блочных котельных на нефтеперекачивающих станциях (НПС) "Балахониха" и НПС "Филино" Горьковского районного нефтепроводного управления (РНУ), расположенных в Арзамасском районе Нижегородской области и Ковровском районе Владимирской области. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Плановые мероприятия проводились в рамках программы технического перевооружения объектов предприятия. Целю модернизации объектов являлось повышение надежности теплоснабжения объектов нефтеперекачивающих станций и обеспечение бесперебойной транспортировки нефти по системе магистральных трубопроводов ПАО "Транснефть".

На станциях произведен монтаж новых блочно-модульных котельных УВТ-4 мощностью по 4 МВт каждая, оборудованных котлами с более высоким коэффициентом полезного действия с модулируемыми комбинированными газовыми горелками и дымовыми трубами. Выполнен монтаж молниеотводов, произведена заменена тепловой изоляция ёмкостей резервного топлива.

После завершения работ по техническому перевооружению новые блочно-модульные котельные на НПС "Балахониха" и НПС "Филино" введены в эксплуатацию.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph