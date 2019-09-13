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Культура и отдых

Планшет Apple iPad разыграли в универмаге "Сормовские Зори"

18 сентября 2019 10:14  [49] Культура и отдых

Фото: отдел по связям с общественностью "Сормовские Зори"

Планшет Apple iPad разыграли в универмаге "Сормовские Зори". Об этом сообщили в отделе по связям с общественностью универмага.

Финал акции "Покупай на отлично" прошел 7 сентября под выступление группы DostoevskyFunk, главным призом стал планшет Apple iPad. Участие в акции приняли около трех тысяч человек.

Для участия в розыгрыше нужно было сделать покупку на тысячу рублей в одном из отделов универмага и получить купон участника. Купоны помещали в стеклянный куб. Некоторые покупатели стали участниками розыгрыша в тот момент, когда куб уже находился на сцене. Розыгрыш прошёл в формате лотереи.

Кроме планшета были разыграны: портативная колонка, фитнес-трекер, гироскутер, квадрокоптер, экшн-камера, электросамокат, наборы канцтоваров и сертификаты на покупки от партнёров универмага.

Обладательницей главного приза - планшета Apple iPad - стала Елена Абрамова. Она призналась, что ранее никогда не выигрывала в подобных розыгрышах и очень рада, что в этот раз ей так повезло.

Финал акции сопровождался яркой шоу-программой. Вокальные номера для зрителей исполнила группа "Мегабайты" из театра "Лира", а танцевальные - шоу-балет "Energylight". Помимо основных подарков, был вручен и специальный приз. Автор публикации с хештегом #покупайнаотлично, набравшей максимальное количество лайков в сети Инстаграм, получил фитнес-браслет от магазина "Мир удивительных товаров".

"Мы рады, что смогли осчастливить столько людей. Участники акции приходили семьями, с детьми. Думаю поэтому праздник получился очень добрым и искренним", - поделился впечатлениями генеральный директор универмага "Сормовские Зори" Иван Сипров.

Следить за новостями универмага и новыми акциями можно на официальном сайте http://sormovskie-zori.ru/ и на страницах социальных сетей: ВКонтакте https://vk.com/sormovskiezori, Инстаграм https://www.instagram.com/sormovskiezori_nn/.

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