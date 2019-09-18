"К 800-летию Нижнего Новгорода мы получим 4 550 мест в новых, современных школах", - Руслан Станчев Общество

Руслан Станчев Фото: НИА Нижний Новгород

"К 800-летию Нижнего Новгорода мы получим 4 550 мест в новых, современных школах", - сказал депутат Гордумы Руслан Станчев, комментируя итоги заседания Думы Нижнего Новгорода, которое прошло 18 сентября.

"На мой взгляд сегодня было принято два фундаментальных решения. Первое - это присоединение Новинского сельсовета к Нижнему Новгороду, что составляет 10% территории города. Последнее решение такого рода было 14 лет тому назад, если я не ошибаюсь. Город растёт. Важно и то, что те, кто там живет, работают в основном в Нижнем Новгороде", - отметил депутат.

"Но более фундаментальным было голосование за передачу земельного участка в микрорайоне Юг Автозаводского района под строительство новой школы. 12 тысяч детей, учащихся во вторую смену - это проблема кричащая. Благодаря действиям губернатора и правительства по поиску концессионера по сути в течение двух ближайших лет, к 800-летию Нижнего Новгорода, мы получим 4550 новых мест в школах, причем это современные красивые большие школы со всеми возможностями", - добавил Руслан Станчев.

"Кроме того, будет построен практически "мини-Сириус" в Борском районе. При этом бюджет сэкономит деньги, а значит, решение проблемы второй смены можно будет ускорить. То, что депутаты поддержали позицию губернатора Глеба Никитина, - в интересах жителей Нижнего Новгорода, это правильно", - подытожил он.