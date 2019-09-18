Нижегородская сельхозярмарка откроется на площади Минина и Пожарского 26 сентября

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Ярмарка сельскохозяйственных товаров от нижегородских производителей "Осенний дар" откроется на площади Минина и Пожарского 26 сентября. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
Предполагается, что свои товары представят более 30 фермеров. Они представят продукцию собственного производства: колбасные, молочные, плодоовощные, хлебобулочные и кондитерские изделия, продукция пчеловодства, а также подарки и сувениры ручной работы.
Ярмарку сельхозпродукции с 28 по 29 сентября будет сопровождать фольклорный фестиваль с разнообразными конкурсами, танцевальными и музыкальными выступлениями, а также мастер-классами по домашнему сыроварению, обработке винограда и приготовлению овощных солений.
Ярмарка "Осенний дар" будет работать на территории, прилегающей к памятнику Чкалову, ежедневно с 26 сентября по 4 октября с 10:00 до 19:00.
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