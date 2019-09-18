Нижегородский хлеб признан лучшим в России Бизнес

Нижегородский хлеб признан лучшим по итогам всероссийского конкурса "Лучший хлеб России - 2019". Об этом сообщили в региональном министерстве сельского хозяйства и продовольственных ресурсов. Итоги подвели на Международном форуме "Хлеб, ты – мир" в Калужской области.

Гран-при за хлеба "Совитал фруктовый", "Бородинский", "Многозерновой", "Английский диетический" вручен "Сормовскому хлебу". Кроме того, кубок II степени получили хлеба "Молодецкий" и "Морковный" от компании "Дзержинскхлеб" и хлеб с семенами подсолнечника "Тоскано" ООО "Ардатовский пищекомбинат".

"Получение наград такого высокого уровня в очередной раз подтверждает то, что нижегородские предприятия выпускают качественную продукцию. Мы гордимся нашими производителями, которые обеспечивают нас качественными продуктами питания", - подчеркнул министр сельского хозяйства Нижегородской области Николай Денисов.



Всего на конкурс "Лучший хлеб России - 2019" были представлены 280 образцов хлеба и хлебобулочных изделий от 68 производителей из 27 регионов России. Оценивали качество хлеба профессора и доценты пищевых вузов страны, эксперты и технологи, представители Российского союза пекарей.