Последние новости рубрики Бизнес
20 сентября 2019 16:44  [28] Нижегородский хлеб признан лучшим в России
20 сентября 2019 14:32  [115] АПЗ принял участие в международной выставке в Казахстане
20 сентября 2019 14:24  [96] Завод "Красное Сормово" в октябре передаст ГТЛК второе из 11 судов RSD59
20 сентября 2019 14:03  [89] Арбитражный суд не поддержал требования Росприроднадзора к дзержинскому ООО "Экокуб"
20 сентября 2019 12:25  [176] Нижегородская администрация подала иск к ДУК Сормовского района
20 сентября 2019 11:51  [127] Очередной подпольный игорный клуб закрыли в Нижнем Новгороде
19 сентября 2019 16:32  [323] "Красное Сормово" построило второе из 11 судов по очередному контракту с ГТЛК
19 сентября 2019 14:25  [260] "Итоги заседания ФРС 29-30 октября определятся торговыми переговорами между США и Китаем", - аналитик банка "Открытие"
19 сентября 2019 13:30  [154] "Ростелеком" и Ростех создали Архитектурный совет для развития 5G в России
19 сентября 2019 09:54  [177] НБД-Банк заключил "юбилейную" лизинговую сделку
Бизнес

Нижегородский хлеб признан лучшим в России

20 сентября 2019 16:44  [28] Бизнес

Нижегородский хлеб признан лучшим по итогам всероссийского конкурса "Лучший хлеб России - 2019". Об этом сообщили в региональном министерстве сельского хозяйства и продовольственных ресурсов. Итоги подвели на Международном форуме "Хлеб, ты – мир" в Калужской области.

Гран-при за хлеба "Совитал фруктовый", "Бородинский", "Многозерновой", "Английский диетический" вручен "Сормовскому хлебу". Кроме того, кубок II степени получили хлеба "Молодецкий" и "Морковный" от компании "Дзержинскхлеб" и хлеб с семенами подсолнечника "Тоскано" ООО "Ардатовский пищекомбинат".

"Получение наград такого высокого уровня в очередной раз подтверждает то, что нижегородские предприятия выпускают качественную продукцию. Мы гордимся нашими производителями, которые обеспечивают нас качественными продуктами питания", - подчеркнул министр сельского хозяйства Нижегородской области Николай Денисов.

Всего на конкурс "Лучший хлеб России - 2019" были представлены 280 образцов хлеба и хлебобулочных изделий от 68 производителей из 27 регионов России. Оценивали качество хлеба профессора и доценты пищевых вузов страны, эксперты и технологи, представители Российского союза пекарей.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph