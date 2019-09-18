Игорь Комаров и Тоёхиса Кодзуки обсудили вопросы сотрудничества регионов ПФО и Японии Политика

Полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров 25 сентября в Нижнем Новгороде провел рабочую встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Японии в России Тоёхиса Кодзуки.

Как сообщает пресс-служба приволжского полпреда Президента РФ, стороны обсудили вопросы инвестиционного, торгового и промышленного сотрудничества регионов ПФО и Японии.

Полпред отметил, что товарооборот между Японией и регионами Приволжского федерального округа по итогам 2018 года составил 726,5 млн. долл. США (это на 35,8% больше, чем в 2017 году). По мнению Игоря Комарова, такие отношения могут эффективно развиваться и в будущем.

"Учитывая колоссальный потенциал регионов Приволжья, мы готовы со своей стороны оказывать необходимое содействие японским партнерам в развитии торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества с субъектами Российской Федерации, входящими в Приволжский федеральный округ", - отметил полномочный представитель Президента РФ в ПФО.

Игорь Комаров рассказал Тоёхиса Кодзуки о производственном потенциале округа, отметив, что в структуре ПФО промышленное производство занимает почти 40%. Здесь сконцентрировано более 20% общероссийских обрабатывающих производств, 14% объемов добычи полезных ископаемых, 22% сельского хозяйства, 18% объема оборота розничной торговли, 15% инвестиций в основной капитал. Аграрный сектор округа обеспечивает четверть объема производства сельхозпродукции России.

Игорь Комаров подчеркнул, что традиционной специализацией округа являются автомобильная, авиационная, ракетно-космическая отрасли, радиоэлектронная промышленность, сельскохозяйственное машиностроение, машиностроение для пищевой и перерабатывающей промышленности и ряд других.

На территории округа сосредоточен крупнейший в стране комплекс из почти 170 предприятий отрасли авиастроения, где работает более 120 тыс. чел. На встрече обсудили также развитие судостроения. Игорь Комаров рассказал Тоёхиса Кодзуки, что в округе сосредоточено несколько крупных проектно-конструкторских организаций, занятых проектированием судов, в том числе скоростных, для морского и речного флота.

Наряду с торгово-экономическими связями между регионами ПФО и Японией развивается гуманитарное сотрудничество в сфере культуры, искусства, образования, спорта, средств массовой информации.

"Расширению контактов по линии регионов наших стран будет способствовать проведение в 2020-2021 годах в России и Японии перекрестных годов межрегиональных и побратимских обменов, о чем в июне текущего года договорились Президент России Владимир Путин и Премьер-министр Японии Синдзо Абэ. Благодаря заключению меморандума о взаимопонимании между Министерством экономического развития России и Министерством иностранных дел Японии открываются новые горизонты для активизации контактов и углубления двустороннего сотрудничества. После формирования организационного комитета и выработки общих решений будет организована работа с ответственными органами государственной власти в субъектах Российской Федерации на региональном и муниципальном уровне.Убежден, что регионы, входящие в ПФО, примут активное участие в этом процессе", - подчеркнул Игорь Комаров.

Он выразил уверенность, что знакомство Чрезвычайного и Полномочного Посла Японии в России с Приволжским федеральным округом, откроет новые возможности для деловых контактов и продолжения двустороннего сотрудничества между двумя государствами.

"Япония придаёт большое значение развитию взаимоотношений с Приволжским федеральным округом. Я побывал в шести из четырнадцати регионов округа, и везде, когда встречался с губернаторами, ощущал их стремление к взаимовыгодному сотрудничеству с нашей стороной", - сказал господин посол. Он отметил интерес японской стороны к взаимодействию с регионами ПФО в сфере обрабатывающей, химической и автомобильной промышленности. Особо господин посол подчеркнул добрые традиции культурного взаимодействия, которые сложились между Нижегородской областью и префектурой Мияги. Он выразил уверенность в том, что в будущем эти связи будут только укрепляться.