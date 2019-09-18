Житель Кулебак Нижегородской области заплатил 240 тысяч рублей за убитого лося Происшествия

Фото: Министерство экологии Нижегородской области

Житель Кулебак Нижегородской области заплатил 240 тысяч рублей за убитого лося. Об этом сообщили в региональной прокуратуре 26 сентября 2019 года.

Кулебакский городской суд установил, что 17 марта около 16:00 34-летний местный житель без лицензии охотился в лесном массиве в квартале Тепловского участкового лесничества. В частности, он не менее трех раз выстрелил в пробегающего мимо лося, в результате чего животное погибло.

Причиненный такими действиями ущерб государству был оценен в 240 тысяч рублей. Эту сумму охотник и возместил в ходе предварительного расследования по уголовному делу о незаконной охоте. Отмечается, что сделал он это добровольно.

Постановление суда в законную силу не вступило.