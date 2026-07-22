Подростки-зацеперы закидали нижегородскую электричку камнями Происшествия

Фото: пресс-служба УТ МВД России по ПФО

Нижегородские транспортные полицейские установили личности пятерых подростков, которые катались на электричке «Заволжье — Нижний Новгород», зацепившись за последний вагон. После этого они забросали состав камнями и повредили его, сообщили в пресс-службе УТ МВД России по ПФО.

Инцидент произошел после отправления электропоезда со станции Дубравная. Спустя некоторое время дежурный по станции сообщил поездной бригаде, что сзади состава едут пятеро подростков-зацеперов. Машинист остановил поезд, а его помощник вышел для проверки. К этому моменту подростки уже разбежались.

Вскоре они снова зацепились за последний вагон. На станции Высоково поезд пришлось остановить еще раз. Подростки спрыгнули на платформу и начали кидать в электричку камни.

В результате были разбиты стекло и форточка служебного тамбура. Ущерб превысил 17 тысяч рублей. О случившемся машинист сообщил дежурному по станции Починки.

Во время проверки транспортные полицейские вместе с другими службами установили личности всех участников. Ими оказались подростки 13, 14 и 15 лет, которые состоят на профилактическом учете.

С самими подростками и их родителями провели профилактические беседы. На родителей составили административные протоколы по статье 5.35 КоАП РФ за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей.

Материалы проверки передадут в следственные органы для дальнейшего разбирательства.

Ранее сообщалось, что в Арзамасе 12-летний мальчик получил тяжелые травмы после опасной поездки на автобусе.