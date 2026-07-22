"Почта России" заработает по-новому в Нижегородской области
Появилась онлайн-карта по наличию бензина в Нижнем Новгороде
Новые правила выдачи медицинских справок введут в России
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Происшествия
22 июля 2026 10:36
Подростки-зацеперы закидали нижегородскую электричку камнями
22 июля 2026 10:25
Группа подростков надругалась над 12-летней девочкой в Лукояновском округе
21 июля 2026 18:17
Чиновника оштрафовали за падение футбольных ворот на ребенка в Дивееве
21 июля 2026 17:48
Число изнасилований снизилось на 7,7% в Нижегородской области
21 июля 2026 17:39
Нижегородец использовал подложные номера ради заправки — его ждет штраф
21 июля 2026 15:04
Появились подробности гибели мужчины после столкновения лодки с «Валдаем»
21 июля 2026 12:36
Эксклюзив
Нижегородского мажора Корнилова оставили под стражей до конца октября
21 июля 2026 10:08
Кота с наркотиками в ошейнике задержали у нижегородской колонии
21 июля 2026 09:50
Водитель внезапно умер за рулем на М-12 в Нижегородской области
20 июля 2026 17:40
Житель Нижегородской области пытался заживо сжечь свою жену
Происшествия

Подростки-зацеперы закидали нижегородскую электричку камнями

22 июля 2026 10:36 Происшествия
Подростки-зацеперы закидали нижегородскую электричку камнями

Фото: пресс-служба УТ МВД России по ПФО

Нижегородские транспортные полицейские установили личности пятерых подростков, которые катались на электричке «Заволжье — Нижний Новгород», зацепившись за последний вагон. После этого они забросали состав камнями и повредили его, сообщили в пресс-службе УТ МВД России по ПФО.

Инцидент произошел после отправления электропоезда со станции Дубравная. Спустя некоторое время дежурный по станции сообщил поездной бригаде, что сзади состава едут пятеро подростков-зацеперов. Машинист остановил поезд, а его помощник вышел для проверки. К этому моменту подростки уже разбежались.

Вскоре они снова зацепились за последний вагон. На станции Высоково поезд пришлось остановить еще раз. Подростки спрыгнули на платформу и начали кидать в электричку камни.

В результате были разбиты стекло и форточка служебного тамбура. Ущерб превысил 17 тысяч рублей. О случившемся машинист сообщил дежурному по станции Починки.

Во время проверки транспортные полицейские вместе с другими службами установили личности всех участников. Ими оказались подростки 13, 14 и 15 лет, которые состоят на профилактическом учете.

С самими подростками и их родителями провели профилактические беседы. На родителей составили административные протоколы по статье 5.35 КоАП РФ за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей.

Материалы проверки передадут в следственные органы для дальнейшего разбирательства.

Ранее сообщалось, что в Арзамасе 12-летний мальчик получил тяжелые травмы после опасной поездки на автобусе.

У НИА «Нижний Новгород» есть каналы в Telegram и MAX. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Дети МВД электрички
Поделиться:
Новости по теме
02 июня 2026 18:00
Шестерых подростков доставили в полицию за зацепинг в Нижнем Новгороде
18 мая 2026 14:11
Водитель трамвая задержал 10-летних зацеперов в Нижнем Новгороде
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
«Зенит» вырвал победу над «Спартаком» в Суперкубке России: фоторепортаж
19 июля 2026 10:00
«Зенит» вырвал победу над «Спартаком» в Суперкубке России: фоторепортаж
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных