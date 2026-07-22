Группа подростков надругалась над 12-летней девочкой в Лукояновском округе Происшествия

Фото: скриншот программы "Кстати..."

Группа ребят в возрасте 10−14 лет совершила действия насильственно-сексуального характера в отношении 12-летней девочки в Лукояновском округе. Пострадавшей удалось записать на диктофон часть происходящего. Аудиозапись обнародовали в программе «Кстати» (16+).

Все случилось, когда девочка ехала на велосипеде к маминой знакомой. Группа подростков остановила ее, начала оскорблять и зажимать, одна девочка попробовала ее придушить.

На аудиозаписи слышно, что мальчишки требуют у девочки трусы, а после приказывают встать на колени. При этом они демонстрировали свои половые органы и задавали неприличные вопросы.

Девочка чудом сбежала от обидчиков, но они взялись ее преследовать. На помощь пришла местная жительница — она спрятала девочку в клубе до приезда родителей.

Мать пострадавшей рассказала журналистам, что лично знает всех фигурантов инцидента. По ее словам, изнасилования не было, физических повреждений тоже нет. Ребенку «психически немного тяжеловато».

Родительница одного из участников инцидента сказала: «Матом ругнулись, ничего страшного». После чего скрылась в доме. Со слов отца другого хулигана, издеваться над девочкой мальчишек заставила другая девочка. Она якобы у них заводила.

Мачеха других нападавших обратилась за консультацией в ПДН, спросила, как быть. Там, по словам женщины, лишь пригрозили пальцем и уехали.

Телевизионщикам же в ПДН сказали, что уголовного дела не будет. С родителями участников инцидента проведена беседа.

Ранее сообщалось, что число изнасилований снизилось на 7,7% в Нижегородской области. За полгода 2026 года зарегистрировано 36 случаев.