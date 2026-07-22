Два человека утонули за сутки в Нижеородской области

Две трагедии произошли на нижегородских водоемах за минувшие сутки, сообщили в региональном управлении МЧС.
Из озера Михалево Балахнинского округа спасатели достали тело мужчины.
Второго утопленника из реки Керженец в Лысковском округе извлекли очевидцы.
Обстоятельства гибели двух человек выясняют правоохранители.
Напомним, на прошлой неделе в Нижегородской области зарегистрировали пять происшествий на воде, в результате которых погибли четыре человека.
Ранее нижегородцам рассказали, что делать, если тонет человек, и как не пойти ко дну самому.
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