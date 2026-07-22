Два человека утонули за сутки в Нижеородской области Происшествия

Две трагедии произошли на нижегородских водоемах за минувшие сутки, сообщили в региональном управлении МЧС.

Из озера Михалево Балахнинского округа спасатели достали тело мужчины.

Второго утопленника из реки Керженец в Лысковском округе извлекли очевидцы.

Обстоятельства гибели двух человек выясняют правоохранители.

Напомним, на прошлой неделе в Нижегородской области зарегистрировали пять происшествий на воде, в результате которых погибли четыре человека.

Ранее нижегородцам рассказали, что делать, если тонет человек, и как не пойти ко дну самому.