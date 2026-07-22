Уголовное дело завели на нижегородца за перевод экстремистам двух тысяч рублей Происшествия

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Уголовное дело возбудили в отношении 54-летнего жителя Балахнинского округа. Его подозревают в финансировании экстремистской деятельности, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

По данным следствия, в августе 2021 года нижегородец начал переводить деньги на счет организации, деятельность которой признана судом экстремистской.

Позже он настроил автоматический ежемесячный перевод по 300 рублей. Всего с августа 2021 года по февраль 2022 года на счет запрещенной организации поступило 2100 рублей.

По информации следствия, переводы оформлялись как пожертвования и направлялись на счета, открытые в иностранном банке.

Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 282.3 УК РФ «Финансирование экстремистской деятельности». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет.



На время расследования суд избрал фигуранту меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.



В настоящее время правоохранители продолжают работу по установлению возможных соучастников, а также других эпизодов противоправной деятельности.

Ранее сообщалось, что суд признал справедливым наказание жителю Выксы за организацию и финансирование деятельности экстремистской организации.