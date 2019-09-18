Посвященный созданию цифрового государства форум ФСС проходит в Нижнем Новгороде Общество

Форум Фонда социального страхования РФ, посвященный электронным сервисам, инновационным технологиям и цифровизации страртовал в Нижнем Новгороде 24 сентября. Об этом сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород", присутствовавший на мероприятии.

По обнародованной информации, в семинаре-совещании принимают участие 150 специалистов отрасли из 23 регионов России. На протяжении двух дней форума планируется обсудить инновационные форматы взаимодействия с гражданами, трансформацию госуслуг и внедрение цифровых электронных сервисов, в том числе "Социального навигатора", "Электронного листка нетрудоспособности" и "Электронного родового сертификата".

В семинаре-совещании принимают участие главный федеральный инспектор по Нижегородской области Александр Мурзин, заместитель губернатора нижегородской области Андрей Гнеушев, управляющий Нижегородским региональным отделением Фонда социального страхования РФ Юрий Хабров и председатель комитета по социальным вопросам ЗС НО Надир Хафизов.

Специалисты должны быть в курсе масштабных изменений

Одна из целей форума — познакомить специалистов из сферы социальных услуг с масштабными изменениями, которые запланированы в отрасли, ведь, по словам, Андрея Гнеушева, цифровые технологии невероятно важны для реализации нацпроектов в социальной сфере.

"Цифровые технологии просто необходимы для наших граждан - получателей социальных услуг. При непосредственном взаимодействии между всеми направлениями и ветвями власти мы достигнем тех результатов, которые у нас заложены в национальных проектах", - отметил замгубернатора.

Управляющий Нижегородским региональным отделением Фонда социального страхования РФ Юрий Хабров, в свою очередь, подчеркнул, что благодаря цифровизации в ФСС высвободятся человеческие ресурсы — потенциал этих специалистов поможет решить более сложные, не механические задачи.

Цифровое государство — будущее России

Как рассказал заместитель директора департамента развития цифрового государства Минкомсвязи России Валерий Ткаченко, сейчас на портале Госуслуг зарегистрировано 97 млн. россиян, предусмотрено оказание 1,1 тыс. услуг федеральных ведомств и 4,7 тыс. услуг субъектов РФ.

Систему стараются выстроить таким образом, чтобы гражданин мог управлять своими личными данными самостоятельно, а госуслуги предоставлялись автоматически, исключая человеческий фактор, и, как следствие, возможные ошибки. На уровне правительства страны сейчас одобрена работа над созданием 24 суперсервисов, класифицированных по жизненным ситуациям, будь то замужество, рождение ребенка или оформление инвалидности. Планируется, что полноценно функционировать сервисы начнут к 2024 году, сейчас же идет тестирование их удобства с привлечением фокус-групп.

Сервисы позволят не только узнать о положенных льготах и выплатах необходимости оформления тех или иных документов, но и получить их в электронном виде.

"Работа фонда сейчас направлена на то, чтобы максимально сократить время предоставления услуг и увеличить их качество, в том числе за счет информированности людей", - добавил Юрий Хабров.

О льготах расскажет искусственный интеллект

По словам директора департамента информационных технологий и защиты информации Фонда социального страхования РФ Михаила Аронова, в рамках цифровизации планируется создание Единого контактного центра. Планируется, что запросы россиян будут обрабатывать не только профильные специалисты, но и искусственный интеллект

Следует заметить, что на настоящий момент получателями мер соцподдержки в России являются более 55 млн. граждан, в том числе более 40 млн. пенсионеров. Всем, кто не пользуется порталом Госуслуг, информацию о положенных пособиях и льготах планируют рассылать в смс-сообщениях.

"Социальный навигатор" станут рекламировать в отделениях ФСС

Как рассказал руководитель департамента информационных технологий и защиты информации Фонда социального страхования РФ Андрей Шолкин, созданное для ФСС приложение "Социальный навигатор" планируется популяризировать — для этого в 2019 году разработают своеобразную дорожную карту.

Россиянин, посетив отделение фонда, сможет получить консультацию по поводу функционирования приложения. Установив "Социальный навигатор" на свой гаджет, среди прочего в онлайн-режиме получатель соцуслуг сможет поинтересоваться, какие и куда нужно подать документы, найти ближайшие социально значимые объекты и самостоятельно рассчитать размер пособия.

Следует заметить, что в качестве дополнительного сервиса в приложении функционирует коммуникация с волонтерами всевозможных благотворительных фондов. Добровольцы помогают нуждающимся привести в порядок дом, купить в аптеке лекарства, а в магазине продукты.

"Сейчас люди хотят получать все услуги в режиме онлайн. Сервисы, о которых мы рассказываем на нашей конференции, направлены на то, чтобы люди могли получать более полную информацию — какие услуги им положены, когда они могут их получить. ", - добавил Юрий Хабров.

Электронные больничные набирают популярность

Как рассказала, в свою очередь, руководитель департамента организации обеспечения страховых выплат ФСС РФ Татьяна Лотоцкая, в нынешнем году в Нижегородской области выдано 110,78 тыс электронных больничных, что составляет 13,6% от общего числа.

Любопытно, что электронные больничные на настоящий момент популярнее всего у крупных корпораций, таких, как "Сбербанк", "Тандер", "Газпром", "РЖД". Однако мелкий бизнес также активно пользуется доступной услугой — так, свыше 11 тыс. индивидуальных предпринимателей России оформляют для своих сотрудников ЭЛН. Всего же в стране на настоящий момент доля электронных больничных составляет порядка 30% от общего числа.

"Без цифровых технологий мы никуда не уйдем. Идет внедрение всего нового, всего необходимого. Мы настроены на удовлетворение потребностей граждан при получении социальных услуг. Приятно, что наш территориальный фонд является одним из лидеров по внедрению новых технологий", - резюмировал Андрей Гнеушев.