Концессионное соглашение по дублеру проспекта Ленина пока не подписано Общество

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Концессионное соглашение по строительству дублера проспекта Ленина в Нижнем Новгороде пока не подписано. Об этом НИА «Нижний Новгород» сообщили в правительстве Нижегородской области.



Власти объяснили, что из-за непростой ситуации с исполнением бюджетов субъектам России рекомендовано принять меры по оптимизации расходов. Поэтому в этом году было принято решение не брать на себя новые расходные обязательства, связанные с заключением новых концессионных соглашений.

При этом работа над проектом не остановлена, переговоры по нему продолжаются.

Напомним, проект предусматривает строительство четырехполосного дублера проспекта Ленина протяженностью 4,55 км. В состав объекта также войдут путепроводы, мост и пешеходные тоннели. Предполагаемый объем инвестиций оценивалось в 14,67 млрд рублей, а завершить строительство планировалось к 2029 году.

В марте нам сообщали в ГУАД, что инженерные изыскания были выполнены в объеме, необходимом для подготовки документации по планировке территории. Для первых трех этапов она уже утверждена региональным минградом, а по четвертому этапу документация еще разрабатывалась.

Ранее сообщалось, что суд отказал подрядчику в продлении контракта на дорогу к Арзамасу.