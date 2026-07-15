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Общество

Нижегородцы вошли в число сильнейших на турнире Знание. Игра по «Что? Где? Когда?»

15 июля 2026 16:47 Общество
Нижегородцы вошли в число сильнейших на турнире Знание. Игра по «Что? Где? Когда?»

Фото: Российское общество «Знание»

12 и 14 июля 2026 года в Москве состоялись финалы Турнира Знание. Игра по спортивному «Что? Где? Когда?» — одного из крупнейших интеллектуальных проектов Российского общества «Знание». В столице встретились лучшие команды, прошедшие многоэтапный отбор в течение игрового сезона 2025−2026 годов. Турнир реализуется в рамках национального проекта «Молодежь и дети».

Финальные игры состояли из 10 игровых раундов по 6 вопросов в каждом, посвященных истории и культуре России, достижениям страны, выдающимся соотечественникам, традициям народов России.

По итогам борьбы были определены абсолютные победители Турнира в направлениях среди студентов, представителей работающей молодежи, а также школьников и студентов колледжей и 9 призеров всех категорий. Награды им вручили Награды им вручили депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Анатолий Вассерман, первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая, генеральный директор АНО «Больше, чем путешествие» Олеся Брыкова и трехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию, руководитель Русского театра на воде, депутат Московской городской Думы Мария Киселева.

««Финал — это всегда соревнование, но сегодня в этом зале уже нет случайных людей. Каждый из вас прошел серьезный отбор, проделал большую интеллектуальную работу и заслужил право бороться за победу. Именно поэтому сегодня вы уже победители. Желаю вам честной борьбы, яркой игры и удовольствия от каждого вопроса, ведь именно такие испытания объединяют сильнейших», — отметил заместитель генерального директора Российского общества «Знание» Кирилл Хвиль.

Абсолютным победителем Турнира среди студентов вузов стала команда «ВШЭстером», представляющая Нижегородский филиал НИУ «Высшая школа экономики». По словам участников, успех стал результатом регулярной подготовки, сплоченности и многолетней совместной работы. Команда отмечает, что встречается каждую неделю для тренировок, а за годы участия игроки стали не просто единомышленниками, а настоящей семьей.

«Победа никогда не бывает случайной — это результат постоянных тренировок, сплоченности и доверия друг к другу. Мы давно стали не просто командой, а настоящей семьей, поэтому всегда верили в свой потенциал. Финал получился очень напряженным, особенно когда началась борьба с сильными соперниками, и именно это сделало игру такой яркой и запоминающейся. Мы благодарны организаторам за возможность стать частью этого турнира и уже с нетерпением ждем новых интеллектуальных соревнований», — поделились участники команды.

Команда «Орден святого Киселя» Нижегородского государственного университета имени Н.И. Лобачевского заняла 4 место по итогам финальной игры.

Среди школьников и студентов колледжей в десятку призеров вошла команда «Ни.Грек» лицея №165 имени 65-летия «ГАЗ», занявшая 6 место, а также отмеченная памятными призами по итогам спецтура особой экономической зоны «Алабуга».

Победителей и призеров Турнира отметили партнеры проекта. АНО «Больше чем путешествие» наградило команды, занявшие первые три места в каждой категории, поездками по России, образовательный холдинг Skillbox предоставил сертификаты на обучение командам-победителям, а всем финалистам доступ к ИИ-урокам английского языка. Кроме того, Федеральное агентство по делам молодёжи (Росмолодёжь) предоставит победителям и призерам среди студенческих команд возможность пройти стажировку в подведомственных организациях. Также партнером мероприятия выступило Федеральное медико-биологическое агентство.

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Теги:
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