Разлив сточных вод на предприятии в Первомайске закончился уголовным делом

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Уголовное дело возбуждено по факту разлива неочищенных сточных вод на территории промышленного предприятия в Первомайске. Об этом сообщили в Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуре.
Проверку провела Нижегородская межрайонная природоохранная прокуратура. Установление, что в результате инцидента почвам причинен значительный ущерб.
В итоге возбуждено дело по ч. 1 ст. 254 УК РФ «Порча земли». Расследование продолжается.
Ранее сообщалось, что первомайское МП «Радуга» заплатит более 1,5 млн рублей за вред реке Умочь.
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