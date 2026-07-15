Разлив сточных вод на предприятии в Первомайске закончился уголовным делом Общество

Фото: Волжская межрегиональная природоохранная прокуратура

Уголовное дело возбуждено по факту разлива неочищенных сточных вод на территории промышленного предприятия в Первомайске. Об этом сообщили в Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуре.

Проверку провела Нижегородская межрайонная природоохранная прокуратура. Установление, что в результате инцидента почвам причинен значительный ущерб.

В итоге возбуждено дело по ч. 1 ст. 254 УК РФ «Порча земли». Расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что первомайское МП «Радуга» заплатит более 1,5 млн рублей за вред реке Умочь.