Стоимость проезда подорожала в автобусах Ковернинского округа

Проезд в автобусах подорожал в Ковернинском округе Нижегородской области с 13 июля. Об этом представители местной администрации сообщили в социальных сетях.
Максимальная стоимость проезда на пригородных маршрутах составляет 45 рублей (5,7 рубля за пас./км).
На междугородных маршрутах — 47 рублей (5,9 рубля за пас./км).
На городском маршруте д. Талицы — 45 рублей.
Какой будет окончательная стоимость поездки до конкретного населенного пункта, подскажут по телефону 8 (83157) 2−28−43.
Напомним, с 1 июня проезд до 35 рублей подорожал в Арзамасе.
Также мы рассказывали, подорожает ли проезд из-за перебоев с топливом в Нижнем Новгороде.
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