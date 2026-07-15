Стоимость проезда подорожала в автобусах Ковернинского округа Общество

Проезд в автобусах подорожал в Ковернинском округе Нижегородской области с 13 июля. Об этом представители местной администрации сообщили в социальных сетях.

Максимальная стоимость проезда на пригородных маршрутах составляет 45 рублей (5,7 рубля за пас./км).

На междугородных маршрутах — 47 рублей (5,9 рубля за пас./км).

На городском маршруте д. Талицы — 45 рублей.

Какой будет окончательная стоимость поездки до конкретного населенного пункта, подскажут по телефону 8 (83157) 2−28−43.

Напомним, с 1 июня проезд до 35 рублей подорожал в Арзамасе.

Также мы рассказывали, подорожает ли проезд из-за перебоев с топливом в Нижнем Новгороде.