Новые правила выдачи медицинских справок введут в России
"Почта России" заработает по-новому в Нижегородской области
Нижегородцам стали продавать бензин по четным и нечетным дням
На каком этапе находится проект оперного театра на Гребном канале
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
15 июля 2026 15:18
Карту по наличию топлива на АЗС запустили в Нижегородской области
15 июля 2026 15:02
Нижегородцы смогут пожаловаться на самокатчиков через чат-бот
15 июля 2026 14:46
Эксклюзив
Названы сроки завершения строительства школы для одаренных детей на Бору
15 июля 2026 14:31
Еще один очаг бешенства выявили в Нижегородской области
15 июля 2026 14:21
Специальности энергетического профиля входят в десятку лидеров по популярности у абитуриентов
15 июля 2026 14:16
Роспотребнадзор разрешил купание на 12 нижегородских пляжах
15 июля 2026 14:00
Дизайн-код утвердили для улицы Короленко в Нижнем Новгороде
15 июля 2026 13:45
Трое взрослых и ребенок заразились клещевым энцефалитом в Нижегородской области
15 июля 2026 13:13
Заболеваемость «мышиной лихорадкой» выросла на 12% в Нижегородской области
15 июля 2026 12:38
Жильцов частного дома переселят из-за оползня в Новинках
Общество

Нижегородцы смогут пожаловаться на самокатчиков через чат-бот

15 июля 2026 15:02 Общество
Нижегородцы смогут пожаловаться на самокатчиков через чат-бот

Фото: Александр Воложанин

Жители Нижнего Новгорода теперь могут сообщать о нарушениях со стороны пользователей арендных электросамокатов через расширенный сервис общественного контроля. Чат-бот «Самокаты: общественный контроль» стал доступен в мессенджере Max и социальной сети «ВКонтакте».

Как сообщили в Ассоциации операторов микромобильности, отправить жалобу может любой желающий. Для этого нужно открыть бот, указать вид нарушения, время и место происшествия, а также при возможности прикрепить фото или видео.

После отправки информация автоматически направляется в сервис кикшеринга, которому принадлежит самокат нарушителя. Пользователь, оставивший обращение, может следить за его рассмотрением прямо в боте.

Отмечается, что отсутствие номера на самокате не помешает установить поездку конкретного человека. Однако если номер попал в кадр на фото или видео, это может ускорить поиск нарушителя.

После проверки сообщения сервис принимает меры в зависимости от серьезности нарушения. Это может быть предупреждение, штраф или блокировка аккаунта.

Чаще всего причиной жалоб становятся нарушения возрастных ограничений, поездки вдвоем, несоблюдение правил при пересечении пешеходных переходов и неправильная парковка самокатов. При этом доля нарушителей среди пользователей сервисов не превышает 2%.

«Обращаем внимание, что чат-бот работает только в отношении арендных самокатов — жалобы на частные электросамокаты не обрабатываются», — отметили в Ассоциации.

Ранее сообщалось, что аккаунты более 900 самокатчиков заблокировали в Нижнем Новгороде.

У НИА «Нижний Новгород» есть каналы в Telegram и MAX. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Жалобы самокат Электросамокаты
Поделиться:
Новости по теме
17 июня 2026 12:29
Эксклюзив
Прокатных самокатов в Нижнем Новгороде стало почти втрое меньше
29 мая 2026 14:07
Дептранс оценил ситуацию с парковкой самокатов в Нижнем Новгороде
20 марта 2026 18:40
33,7 млн рублей штрафов выписали в Нижнем Новгороде за парковку самокатов
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
VK Fest 2026 отгремел в Нижнем Новгороде: самые яркие кадры
12 июля 2026 18:30
VK Fest 2026 отгремел в Нижнем Новгороде: как это было
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных