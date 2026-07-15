Нижегородцы смогут пожаловаться на самокатчиков через чат-бот Общество

Фото: Александр Воложанин

Жители Нижнего Новгорода теперь могут сообщать о нарушениях со стороны пользователей арендных электросамокатов через расширенный сервис общественного контроля. Чат-бот «Самокаты: общественный контроль» стал доступен в мессенджере Max и социальной сети «ВКонтакте».

Как сообщили в Ассоциации операторов микромобильности, отправить жалобу может любой желающий. Для этого нужно открыть бот, указать вид нарушения, время и место происшествия, а также при возможности прикрепить фото или видео.

После отправки информация автоматически направляется в сервис кикшеринга, которому принадлежит самокат нарушителя. Пользователь, оставивший обращение, может следить за его рассмотрением прямо в боте.

Отмечается, что отсутствие номера на самокате не помешает установить поездку конкретного человека. Однако если номер попал в кадр на фото или видео, это может ускорить поиск нарушителя.

После проверки сообщения сервис принимает меры в зависимости от серьезности нарушения. Это может быть предупреждение, штраф или блокировка аккаунта.

Чаще всего причиной жалоб становятся нарушения возрастных ограничений, поездки вдвоем, несоблюдение правил при пересечении пешеходных переходов и неправильная парковка самокатов. При этом доля нарушителей среди пользователей сервисов не превышает 2%.

«Обращаем внимание, что чат-бот работает только в отношении арендных самокатов — жалобы на частные электросамокаты не обрабатываются», — отметили в Ассоциации.

Ранее сообщалось, что аккаунты более 900 самокатчиков заблокировали в Нижнем Новгороде.