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Стала известна готовность дублера проспекта Гагарина в Нижнем Новгороде

15 июля 2026 17:17 Общество
Стала известна готовность дублера проспекта Гагарина в Нижнем Новгороде

Фото: Кира Мишина

Работы по строительству дублера проспекта Гагарина в Нижнем Новгороде идут в соответствии с утвержденным графиком. Об этом НИА «Нижний Новгород» сообщили в ООО «КСК №11».

Напомним, проект реализуется по концессионному соглашению, заключенному в 2023 году.

Основной объем работ сейчас сосредоточен на второй и третьей очередях. Их готовность оценивается на 55,84%. При этом концессионер рассчитывает завершить их раньше намеченных сроков.

Сейчас на объекте устанавливают шумозащитные экраны, прокладывают линии наружного освещения, устраивают нижний слой дорожного покрытия на мосту через ручей, монтируют деформационные швы, возводят свайные фундаменты для надземных пешеходных переходов, а также продолжают переустройство инженерных коммуникаций.

Новая магистраль протяженностью более 12,3 километра включает вторую, третью и четвертую очереди строительства. Общая стоимость проекта оценивается в 64,4 млрд рублей, а срок строительства составляет 4,5 года. Концессионное соглашение рассчитано на 30 лет и 9 месяцев.

Основной объем работ сейчас сосредоточен на второй и третьей очередях. При этом концессионер рассчитывает завершить их раньше намеченных сроков. Открытие движения по третьей очереди запланировано до 30 сентября 2026 года, по второй — до 30 июня 2027 года.

К строительству четвертой очереди, которая предусматривает возведение моста через Оку, приступят после привлечения федерального софинансирования.

Ранее сообщалось, что переговоры по концессии на строительство дублера проспекта Ленина в Нижнем Новгороде продолжаются.

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Теги:
Дороги Строительство
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